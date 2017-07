Typisch: Besucher durchstöbern Ihren Shop, finden ein Produkt, das Ihnen gefällt, aber sind dann plötzlich doch nicht mehr sicher, ob sie wirklich etwas kaufen wollen. Diesen Moment der Unsicherheit muss man effektiv nutzen, und den Website-Besuchern genau dann ein attraktives Angebot machen. Gonnado bietet Exit Pop Up Boxes an, um zweifelnde Kunden doch noch von einem Kauf zu überzeugen, nämlich mittels Rabatt-Gutscheinen. So wird die Zahl der Kaufabbrecher verringert.

Studien zeigen, dass mehr als 68 % aller Online-Käufer den Shop verlassen, ohne den Kauf abgeschlossen zu haben. Das Exit Popup setzt genau hier an, mit dem Ziel die Besucher bis zur Kasse zu bringen.

Die Vorteile von Exit Pop Up Boxes

Ein Exit Pop Up ist ein Pop Up, welches nicht sofort beim Betreten einer Website angezeigt wird, sondern erst beim Versuch des Besuchers, die Website wieder zu verlassen. Mittels Exit Pop Up ist es möglich aus zögernden Kunden zufriedene Käufer zu machen, und zwar mit einem Rabatt-Coupon für genau den Shop, für den sie bereits Interesse gezeigt haben. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass der Coupon auch eingelöst und ein Kauf getätigt wird. Dadurch wird die Kaufabbruchquote geringer und der Umsatz steigt.

Gonnados Rabatt-Gutscheine

Mittels Gonnados Rabatt-Coupons ist es möglich zurückzuverfolgen, durch welche Onlineanzeige der Kunde in den Laden gekommen ist. Somit ist es möglich zu messen, wie erfolgreich eine Werbeanzeige war. Mittels der gewonnenen Daten kann die Online-Anzeige noch kundenspezifischer und effizienter gestaltet werden. Dadurch läuft keine Werbung ins Leere und die Unternehmen müssen kein Geld für unnötige Anzeigen ausgeben.

Storefinder und Teilfunktion als zusätzliche Features

Gonnados Mobile-Coupons enthalten zusätzlich einen eingebauten Storefinder, wodurch die Kunden ganz schnell herausfinden können, wo sich das nächste Geschäft befindet, um ihren Mobile-Coupon einzulösen. Ausserdem kann man den Rabattcoupon mittels SMS, Whatsapp oder E-Mail bequem an Freunde verschicken. Dadurch kann nicht nur der Kunde selbst von den Coupons profitieren, sondern auch sein Umfeld.

Quelle: Gonnado AG