Hamburg – Eine interaktive Plattform für 300.000 Mitarbeiter: Am 4. April 2017 gestartet, steht mit dem „DB Planet“ seit über 100 Tagen allen Angestellten der Deutschen Bahn ein mobiles und innovatives Intranet zur Verfügung. Eingeführt mit Unterstützung der Full-Service Intranet Agentur HIRSCHTEC und basierend auf der Lösung COYO des gleichnamigen Software-Herstellers, führt die Plattform zu einer einfacheren internen Vernetzung bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands.

Über das neue Intranet können nicht nur alle Mitarbeiter – auch die ohne PC-Arbeitsplatz – erreicht werden. Mit der modernen Plattform wird der Mobilitäts – und Logistikkonzern auch dem veränderten Nutzungsverhalten der Angestellten in einer digitalisierten Welt gerecht. Die Mitarbeiter laufen so nicht Gefahr auf externe Plattformen wie WhatsApp oder Facebook, die sogenannte Schatten-IT, ausweichen zu müssen.

Im August 2016 beauftragte die Deutsche Bahn HIRSCHTEC mit der systemneutralen Unterstützung bei Konzeption und Design für ein innovatives, nutzerfreundliches Social Intranet. Im Januar 2017 entschied sich der Mobilitäts- und Logistikkonzern über eine europaweite Ausschreibung für COYO als Software-Partner, der konsequent eine „Mobile First“-Strategie verfolgt. Zudem bietet COYO eine integrierte Plattform für offizielle Unternehmensnachrichten, digitale Projektarbeit und Team Messaging. Im Anschluss an die Software-Entscheidung wurde in nur rund zwei Monaten das hochskalierbare Intranet durch COYO in der “COYO Private Cloud“ aufgestellt. Die technische Anpassung, die dazugehörige Migration des klassischen Intranets “DB-net” auf die neue Plattform “DB Planet”, das Oberflächendesign und auch die erste Ausgestaltung der Inhalte realisierte HIRSCHTEC.

„Die Deutsche Bahn betrachtet das Thema Digitalisierung ganzheitlich – von innen und außen. Mit ‚DB Planet’ hat sie ein hierfür elementares, internes Instrument eingeführt. Wir freuen uns daher sehr bei diesem richtungsweisenden Projekt mitzuwirken und sind sicher: Nur wer seine digitale Transformation auch von innen heraus treibt, wird langfristig erfolgreich sein“, so Lutz Hirsch, geschäftsführender Gesellschafter von HIRSCHTEC.

„Nicht nur beim Internet, sondern auch beim Intranet gilt: ‚Mobile first’. COYO ist das erste Social Intranet, das sich hundertprozentig auf die mobile Nutzung fokussiert, und der Deutschen Bahn damit erstmalig eine digitale Heimat gibt, die alle Mitarbeiter im Unternehmen abholt. Die DB-Mitarbeiter können sich nun zeit-, orts- und geräteunabhängig unkompliziert miteinander austauschen“, erklärt Daniel Busch, Managing Director von COYO.

Quelle: HIRSCHTEC GmbH & Co. KG/COYO GmbH