Neckarbischofsheim – Im August 2007 schrieb BENZ24 seinen allerersten Auftrag. Heute hat sich der Online-Baustoffhändler eine Marktführerschaft in vielen Bereichen wie dem Dachsortiment in Deutschland erarbeitet. Schon mehrere Jahre erzielt BENZ24 einen Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich und hohe zweistellige Umsatz-Wachstumsraten. Zum Vergleich: Im Mai 2017 erzielte der Online-Händler so viel Umsatz wie im gesamten Jahr 2010. BENZ24 erwirtschaftet als Unternehmen des regionalen Fachhändlers Benz Baustoffe mittlerweile einen gewichtigen Anteil des Gesamtumsatzes. Der Kundenzuwachs des Online-Shops betrug im vergangen Jahr über 30 Prozent.

200 verschiedene Hersteller sind mittlerweile im Shop vertreten. Insgesamt stellt BENZ24 in Deutschland über 30.000 unterschiedliche Bauprodukte zur Verfügung. Darunter befindet sich auch die von BENZ24 ins Leben gerufene Handelsmarke „Wellker macht´s einfach“, welche für Baustoffe steht, die sich auf ihre Basisfunktion konzentrieren und einfach zu verarbeiten sind. Das trifft zum Beispiel auf den ökologischen Dämmstoff Jute zu, der aus gebrauchten Kaffee- und Kakaosäcken hergestellt wird und den BENZ24 als erstes Unternehmen auf den Online-Markt brachte.

In das Online-Marketing und die Entwicklung des IT-Bereichs investiert BENZ24 sehr hohe Summen. Im Offline-Bereich wird der Baustoff-Händler den Fußballfans als Bandenwerbepartner des FSV Mainz 05, SC Freiburg und SV Werder Bremen begegnen. Die Zielgruppe des Shops setzt sich überwiegend aus Privatkunden zusammen, von denen circa 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen sind. Das Durchschnittsalter beträgt 40 Jahre.

Die Retourenquote des Online-Shops liegt im Branchendurchschnitt, der im Baustoffhandel deutlich unter der Quote anderer Branchen wie Mode oder Elektronik liegt. Die geringe Rücklaufquote ist auch auf die gute Beratungsleistung des Shops zurückzuführen: „Niemand bestellt zwei Dachfenster und sucht sich davon das bessere aus“, so Yves Alexander, Leiter Marketing und Entwicklung bei BENZ24. „Doch dafür müssen wir als Online-Baustoffhändler viel mehr Beratungsservice leisten als etwa ein Online-Schuhhändler, da Baustoffe sehr komplexe Produkte sind.“

Auch bezüglich der Logistik der Baustoffe muss sich BENZ24 größeren Herausforderungen stellen als es bei Online-Shops in anderen Branchen der Fall ist. Eine Ladung Dachziegel mit einem Gewicht von 20 Tonnen oder ein 50.000 Liter großer Regenwassertank bedürfen spezieller Lösungen, die für BENZ24 kein Problem darstellen. Entsprechend Platz wird auch für die Lagerung der Baustoffe benötigt. Das eigene Lager entspricht einer Fläche von mehr als fünf Fußballfeldern (circa 40.000 Quadratmeter). BENZ24 liefert nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch in die europäischen Nachbarländer wie beispielsweise Schweiz, Österreich und Frankreich.

„Wir blicken mit Stolz auf zehn Jahre BENZ24 zurück“, verkündet Roland Benz, geschäftsführender Gesellschafter Benz Baustoffe. „Vom regionalen Baustoffhändler haben wir uns zum internationalen Online-Fachhändler entwickelt.“ Als zukünftige Ziele setzt sich der Online-Shop, noch mehr individualisierbare Produkte anzubieten, weiter in die Logistik zu investieren und das kräftige Wachstum beizubehalten.

