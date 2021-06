Worauf Unternehmen im Bereich Tourismus und Hotellerie beim Online Marketing achten sollten

Viele mittelständische Unternehmen im Bereich Tourismus und Hotellerie haben weder die Zeit noch das Know-how, sich um das Thema Suchmaschinenoptimierung für ihre Webseite zu kümmern. Dabei sind ein durchdachter Auftritt im Internet und smartes Online Marketing heute der Schlüssel zum Erfolg. Um das eigene Business in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu präsentieren, nutzen daher immer mehr Unternehmer die Expertise einer SEO Agentur.

Wer als Unternehmer aus dem Bereich Tourismus oder Hotellerie beim Online Marketing professionelle Unterstützung sucht, findet sie z.B. bei der SEO Agentur Sytebase in Münster. Die Optimierung der eigenen Webseite mit Hilfe einer SEO Agentur kann für Unternehmen im Tourismus und in der Hotellerie der entscheidende Faktor zum Durchbruch sein. Schon kleine Maßnahmen haben eine große Wirkung, so dass sich das Unternehmen gegen die Mitbewerber durchsetzen und die eigene Webseite auf den Spitzenplätzen der Suchmaschinen positionieren kann.

Die 7 wichtigsten Rankingfaktoren, die eine SEO Agentur im Blick hat

Es ist alles andere als ein Zufall, welche Seiten zu einem Suchbegriff auf den Top-Positionen der Suchmaschine ranken. Die Faktoren, die in die Bewertung von Webseiten einfließen, lassen sich in die beiden Bereiche Onpage und Offpage aufteilen. Zu den Webseiten-internen Faktoren zählen Dinge wie der Inhalt, die Struktur, interne Verlinkungen und Meta-Tags. Außerhalb der eigenen Webseite geht es unter anderem um den zielgerichteten Aufbau von externen Links.

Onpage widmet sich eine professionelle Online Marketing Agentur diesen 7 wichtigsten Rankingfaktoren:

Der Inhalt oder auch Content ist das Herzstück einer Webseite und zugleich einer der wichtigsten Faktoren für ein gutes Ranking. Guter Inhalt bietet dem Leser einen Mehrwert. Was sucht der Leser auf einer Webseite? Mit welcher Intention ruft er sie auf? Eine fundierte Keywordrecherche ist der erste Schritt, um sich auf Keywords zu fokussieren, die tatsächlich gesucht werden. Anschließend geht es darum, der Zielgruppe zu diesen Suchbegriffen besseren Content zu liefern als es die Mitbewerber tun. Die Seitenstruktur, also die Gliederung des Inhalts, richtet sich ebenfalls an den Keywords aus. Diese sollten in den Überschriften vorkommen und gemeinsam mit Synonymen natürlich auch im Text. Fotos und Videos verleihen einer Webseite Ausdruck und Charakter. Aber auch sie sollten SEO-optimiert sein. So sollte der Dateiname und der Alt-Text sinnvoll gewählte Keywords enthalten. Mithilfe von Meta-Tags werden der Suchmaschine Informationen zu einer Webseite übermittelt. Die wichtigsten Meta-Tags sind der Titel-Tag und die Meta-Description. Wenn sie das gesuchte Keyword enthalten, liefert die Suchmaschine Titel und Beschreibung als Suchergebnis aus. Sie sollen den Leser neugierig machen und zum Klicken anregen. Da es im Internet um Schnelligkeit geht, bewertet die Suchmaschine die Ladezeit von Webseiten als wesentlichen Rankingfaktor. Um den Leser auf der eigenen Seite sinnvoll zu lenken, braucht es clever gesetzte interne Links. So kommt der Leser zu weiteren für ihn relevanten Inhalten. Da immer mehr User mit dem Smartphone online sind, ist es unerlässlich, die eigene Webseite für mobile Endgeräte zu optimieren. Responsives Design ist für die Suchmaschinen ein wesentlicher Rankingfaktor.

Bei der Auswahl der Online Marketing Agentur auf die Festlegung von validierbaren Zielen achten

Gemeinsam legen das jeweilige Unternehmen und die SEO Agentur die Ziele der Suchmaschinenoptimierung fest, damit der Erfolg im Online Marketing messbar wird. Mit professionellem Online Marketing, smarter Suchmaschinenoptimierung und attraktivem sowie funktionalem Webdesign steigern Unternehmen aus Tourismus und Hotellerie ihre Chancen im Wettbewerb und erreichen mehr potentielle Kunden. Ziel ist es, dass die Webseite für die bestimmten Keywords zu einem echten Besuchermagneten wird.