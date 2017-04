Wandtapeten!

Ein romantisches Schlafzimmer ist ein Traum jeder Frau. Das Einschlafen und Wachwerden geprägt von Pastellfarben, subtilen Blumenmustern oder sanftem Sonnenausgang verleiht innere Ruhe und Ausgewogenheit. Was tun, wenn das eigene Schlafzimmer von diesem Idealbild weit entfernt ist? Gestalte es neu. Mithilfe unserer Wandtapeten lassen sich beinahe Wunder bewirken.

Das Schlafzimmer ist eine der bedeutenden Stelle in der Wohnung. Hier wird entspannt und sich dem Geist und der Seele gewidmet. Um sicherzugehen, dass das Schlafambiente ungestört ist, sollten die richtigen Accessoires gewählt werden. Auch sind Farben und entsprechende Raumproportion wichtig. Wandtapeten lassen sich in jeder Hinsicht perfekt einsetzten.

Was ist eine Wandtapete?

„Wandtapeten werden am häufigsten aufgrund des Motives gewählt. Dabei ist aber auch ihre Funktionalität nicht zu unterschätzten. Das Material, aus dem die Wandtapete hergestellt ist, hat einen bedeutenden Einfluss auf ihren Preis, Beständigkeit und letztendlich auch Zufriedenheit der Verbraucher. Auf dem Markt sind 3 Sorten der Wandtapeten erhältlich: Folie-, Vinyl- und Latexfototapeten.“ – so der Experte von der Firma https://myloview.de/.

Fototapeten bieten den preiswertesten Einstieg. Die Herstellung ist einfach. Auf einer Folie wird das entsprechende Motiv gedruckt. Durch die Folieneigenschaften kommt sie am besten auf glatten Wänden zum Ausdruck. Sie soll nicht an Wänden angebracht werden, die in Kontakt mit Gegenständen stehen.

Fototapete Latex ist dicker und robuster. Besonders eignet sie sich für Schlaf – und Wohnzimmer. Sie entsteht aus Papier mit einem Latexzusatz, deswegen kann sie auch sorgfältig gereinigt werden.

Die beständigste Art ist die Vinyl-Fototapete. Das verwendete Material ist sehr stark und wird auf dem Hintergrund aus dem Vlies gedruckt. Die Tapete kann gut Unebenheiten verbergen, aber lässt die Luft nicht durch. Darüber hinaus ist eine einfache Reinigung möglich. Vinyl-Fototapete kann in jedem Raum angebracht werden, auch in feuchten Räumlichkeiten wie Badezimmer oder Küche.

Welche Fototapete passt zu einem romantischen Schlafzimmer?

Ein romantisches Schlafzimmer ist die Oase der Weiblichkeit. Blumen Motive, Landschaften, beeindruckende Stadtpanoramen verleihen jedem Schlafzimmer einen gemütlichen Touch.

Richtig eingesetzte Fototapete lässt beinahe Wunder bewirken. Diese lässt den Raum optisch kleiner oder größer wirken.

„Kein Problem. Fototapete mit 3-D-Effekt lässt das Schlafzimmer optisch geräumiger wirken. Ganz viel lässt sich mit Farben erreichen. Helle Farben, vor allem mit leichtem Glanz vergrößern den Raum, und die dunklen dagegen lassen ihn kleiner wirken.“ – fügt unser Gesprächspartner hinzu https://myloview.de/fototapeten/.

Großer Beliebtheit erfreuen sich im Schlafzimmer auch Poster. Einzeln oder in der Serie, beides sieht interessant aus. Meistens werden die Poster auf einem hellen Hintergrund gehängt, aber einen Wow-Effekt kann auch erreicht werden, indem Poster auf einer dunklen Farbe z. B. Weinrot platziert werden.

Eine andere Möglichkeit, das Schlafzimmer besonders attraktiv zu gestalten, bietet auch eine Mischung aus Fototapete und Poster. Besonders interessant wirkt diese Kombination, wenn ähnliche Motive auf Fototapete und Poster wiederholt werden. Solch ein Schlafzimmer wirkt dadurch harmonisch und stilvoll.

Welche anderen Accessoires gehören in ein Schlafzimmer?

Kissen, weiblicher Frisiertisch, kuschelige Decke, Kristalllampe, weiße Bettbezüge und/oder Kerzen verleihen dem Schlafzimmer ein besonders weibliches Flair.

Fototapeten, Poster und Bilder sind interessante Accessoires, die in jedem Schlafzimmer gut zur Geltung kommen. Diese lassen den Raum schnell in einem neuen Glanz wirken, ohne dass eine Reparatur oder ein Möbelaustausch notwendig ist. Sie bringen frischen Wind, neue Farben, gemütliche Atmosphäre und verleihen dem Schlafzimmer einen unverwechselbaren Charakter.

Sie sind sich noch unsicher? Lassen Sie sich inspirieren und suchen Sie sich Ihre Wandtapete in unserem Shop aus und verwandeln Ihr Schlafzimmer in einem Raum der Entspannung.