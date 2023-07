Wohnung auflösen: So kann man mit Entrümpeln Geld machen

Eine Wohnung aufzulösen, ist immer mit vielen Emotionen verbunden. Beim Aufräumen ist es schließlich nötig, alte Gegenstände zu entsorgen und sich vielleicht auch von liebgewonnenen Erinnerungen zu trennen. Doch wie gelingt es, alte Dinge bestmöglich loszuwerden? Einige Gegenstände müssen dabei gar nicht in den Müll wandern. Mit ihnen lässt sich sogar durchaus Geld verdienen.

Wie kann ich mit einer Wohnungsauflösung Geld verdienen?

In Wohnstube, Küche, Bad und Schlafzimmer sammeln sich über die Jahre viele Möbel, Kleidung und Accessoires an. Einiges landet beim Entrümpeln unweigerlich in den Container. Doch verschiedene Dinge sind oftmals zu schade, um sie einfach in den Müll zu werfen. Es gibt schließlich Antiquitätensammler und auch Organisationen, die Interesse an Schränken, Elektronik, Geschirr oder Schmuck haben. Dabei gilt es zunächst, die Räume genau in Augenschein zu nehmen und zu kontrollieren, was noch brauchbar ist und was ausgemistet werden kann.

Diese Gegenstände können zu Geld gemacht werden

Die Kaffeetassen von Oma oder das gute Silberbesteck der Tante: Es gibt einiges, was schon seit vielen Jahrzehnten in Schränken lagert und häufig noch gutes Geld einbringen kann. Manchmal verstecken sich in Schubladen sogar richtig interessante Schätze. Von Porzellan über Bilder bis hin zu Spielwaren und Schmuck lohnt es sich, einen genauen Blick auf die Gegenstände zu werfen. Einige Stücke verfügen über einen Stempel, andere besitzen sogar noch Signaturen. Ein Profi kann diese Stücke genau unter die Lupe nehmen und genau mitteilen, wie viele die Sammlerstücke noch einbringen.

Vor allem Schmuck kann schnell und unkompliziert veräußert werden. Nicht nur Gold bringt dabei viel Geld ein. Auch andere Edelmetalle lassen sich gewinnbringend veräußern. Wer mag, kann Silber verkaufen mit Goldankauf Bayern. Die Experten nehmen Schmuck, Besteck und andere Wertgegenstände entgegen und teilen offenkundig den aktuellen Nennwert mit. Bei Bedarf kann auch ein Verkauf stattfinden. Somit ist es möglich, schnell und gezielt Geld zu verdienen.

Zusätzlich kann eine Haushaltsauflösung stattfinden. Mit Annoncen in der hiesigen Tageszeitung, Werbung über Social Media oder Flyer gelingt es, über den Termin der Wohnungsauflösung zu informieren. Interessierte schauen schließlich vorbei und nehmen gut erhaltene Stücke gegen einen Obolus mit. Das ist eine gute Möglichkeit, sich vieler Haushaltsgegenstände zu entledigen. Oft finden vor allem sperrige Möbel wie Sofa und Sessel oder auch Wohnzimmerschränke sowie Esszimmergarnituren sehr einfach einen neuen Besitzer. Dabei ist zu bedenken, dass gebrauchte Möbel nicht so viel Geld einbringen wie neue Waren. Dennoch ist es möglich, durch diese Aktion gut erhaltene Stücke sinnvoll abzugeben. Viele Menschen freuen sich über Schnäppchen und besuchen gern einen Flohmarkt oder eine Haushaltsauflösung. Weitere Gegenstände, die niemand mehr haben mag oder die einfach in die Jahre gekommen sind, können entsorgt werden. Es empfiehlt sich, einen Container zu bestellen oder die Gegenstände einfach zum nächsten Recyclinghof zu bringen.

Tipp: Wer nicht die Kraft aufbringen kann, sich um eine Wohnungsauflösung zu kümmern, kann spezielle Firmen beauftragen. Diese nimmt sich den Aufgaben an und arbeitet jedes Zimmer ganz nach den Wünschen des Auftraggebers ab. Wichtig ist, sich zunächst Angebote verschiedener Unternehmen einzuholen und Kostenvoranschläge zu vergleichen. Somit lässt sich bei der Wohnungsauflösung bares Geld sparen.

Eine Spende erfreut die Bedürftigen

Alte Möbel, Bücher, Kleidung und Bilder, die niemand mehr haben möchte, können an soziale Verbände gestiftet werden. Das trifft vor allem auf den Hausrat zu, der gut erhalten ist und von anderen Menschen noch hervorragend verwendet werden kann. Diese Gegenstände bringen zwar kein Geld ein, dafür ist es möglich, andere Haushalte zu unterstützen. Die Abgabe ist in vielen verschiedenen Sozialkaufhäusern möglich, die kostenfrei Spenden annehmen. Somit gelingt es, Brauchbares abzugeben und zusätzlich etwas Gutes zu tun.