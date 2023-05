Natur im Haus: Möbel und Accessoires aus Holz

Egal, welchen Einrichtungsstil Sie bevorzugen – Holz bringt Gemütlichkeit ins Haus. Es vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme und sollte daher nicht fehlen. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, wie Sie Ihren Räumen mit Möbeln und Accessoires aus Holz einen neuen Look und ein ansprechendes Ambiente verleihen.

Holz richtig dosieren

Große oder rustikale Möbel aus Holz nehmen sowohl physisch als auch optisch eine Menge Platz ein – je dunkler, umso mehr. Für kleine Räuume sind sie also nicht geeignet. Und auch große Zimmer können mit zu viel Holz schnell überladen und erdrückend wirken. Auch bei einem Holzfußboden sollte man mit zu viel zusätzlichem Holz vorsichtig sein.

Besser sind Einzelstücke, die als Blickfang eingesetzt werden. Das kann zum Beispiel ein massiver Esstisch aus Holz sein, den Sie mit modernen Stühlen aus Kunststoff kombinieren – eine tolle Kombination. Um Raum, Licht und gute Laune zu erzeugen, ist der skandinavische Stil mit hellem Holz und viel Weiss eine fantastische Option – ideal auch zum Selbermachen. Lackieren Sie beispielsweise ein Schränkchen in weiss, ein heller Holzgriff verwandelt ihn im Nu in ein Designerstück. Natur- und Pastellfarben und natürliche Materialien unterstreichen die Frische dieses Stils.

Einen dezenten Industrial Look erzeugen Sie mit der Kombination von Holz und Metall, wie Holzmöbel mit Metallbeinen. Holzgriffe mit Metallelementen, wie z.B. Eichenholz oder Nussbaum mit Aluminium, verwandeln jeden Schrank in ein einzigartiges Objekt. Helles oder mattweißes Holz mit Stein und natürlichen Textilien kombiniert, erzeugt einen edlen Landhausstil. Neue Holzgriffe im richtigen Stil geben Vintage Möbeln ein neues Leben.

Holz mit Farben kombinieren

Sie sollten Holz immer mit Farben auflockern, sonst wird es schnell zu eintönig. Viele Farben harmonieren fantastisch mit Holz. Rot bringt Feuer, Blau wirkt kühl, Gelb bringt den Raum zum Strahlen. Mit Grün wirkt helles Holz besonders frisch. Dunkles Holz sieht mit Naturtönen oder dunklen Farben elegant aus.

Wirkungsvolle Akzente – Holzgriffe

Möbelgriffe in verschiedensten Holzarten, Farben und Formen lassen viel Spielraum für Fantasie. Ein toller Holzgriff gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihre Möbel zu restaurieren oder zu renovieren. Sie haben gleichzeitig die Gelegenheit, ihren individuellen Einrichtungsstil zu kreieren. Modern, minimalistisch, romantisch im Vintage Stil oder Retro – ein Holzgriff ist ein perfektes Accessoire, um mit wenig Aufwand eine beeindruckende Veränderung zu erzielen.

Einrichtung mit Holz – Tipps

Lassen Sie sich also von unseren Tipps inspirieren und machen Sie das Beste aus Ihrer Wohnungseinrichtung. Das Element Holz sollte in keinem Zuhause fehlen, denn es vermittelt Geborgenheit und Wärme. So setzen Sie Holz richtig ein:

Nicht übertreiben – zu viel Holz erdrückt. Kombinieren Sie mit anderen Materialien.

Setzen Sie auf kleine Akzente mit enormer Wirkung – wie beispielsweise Holzgriffe.

Lockern Sie Holz mit Farben auf.

Kombinieren Sie verschiedene Holzarten.