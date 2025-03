Wirtschaftliche Vorteile des Tourismus für KMU

Es gibt viele Regionen, die stark vom Tourismus profitieren. Zum Teil sind diese sogar davon abhängig, dass jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Touristen erscheinen und ihr Geld vor Ort ausgeben. Touristen können einen großen Beitrag zur Einnahmengenerierung von lokalen Unternehmen leisten. Unter anderem fließt Geld in die folgenden Bereiche:

Transport (Taxi, Bus)

Verplegung (Restaurant, Schnellimbiss)

Unterkunft (Hotel, Airbnb)

Unterhaltung (Events, Sightseeing)

Touristen buchen ihre Reise oft über das Internet und nutzen dafür Webseiten wie kanada-urlaub.de. Dementsprechend profitieren neben lokalen Unternehmen auch Reiseanbieter vom Tourismus. Langfristig schafft ausgiebiger Tourismus eine Vielzahl an Arbeitsplätzen innerhalb verschiedener Branchen. Neben Reiseveranstaltern suchen auch Transportunternehmen sowie im Gastgewerbe tätige Firmen nach neuen Mitarbeitern, um die Nachfrage von Touristen zu bedienen. In besonders touristischen Gebieten stellt der Tourismus die Hauptbeschäftigungsquelle dar. Einige Touristen freuen sich über die Möglichkeit, durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen lokaler Unternehmen, die Gemeinschaft vor Ort zu unterstützen.

Vorteile für kleine Unternehmen

Insbesondere für kleine Unternehmen stellt der Tourismus einen großen Wettbewerbsvorteil dar. Das liegt daran, dass viele Touristen an ihrem Reiseziel authentische Erfahrungen machen möchten, um in die Kultur vor Ort einzutauchen. Große Konzerne können eine solche Erfahrung nicht bieten und werden von Touristen auch nicht als authentisch wahrgenommen. Stattdessen unterstützen viele Touristen bewusst kleine, lokale Unternehmen. Zu den möglichen Aktivitäten für Touristen, um die lokale Kultur zu erleben, gehören unter anderem:

Besuch von Restaurants, die traditionelle Gerichte anbieten

Teilnahme an geführten Touren

Kauf von Souvenirs

Vor allem familiengeführte Unternehmen profitieren vom Tourismus, da Touristen diese gegenüber großen Ladenketten von Konzernen bevorzugen.

Welche Rolle nachhaltiger Tourismus spielt

Immer mehr Verbraucher achten auf ihren ökologischen Fußabdruck und möchten eine umweltschonende Verhaltensweise an den Tag legen. Das führt dazu, dass auch im Tourismus der Aspekt der Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rückt. Lokale Unternehmen können sich das stärkere Umweltbewusstsein von Touristen zunutze machen, indem auf diesen Bereich zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. Ein Beispiel hierfür ist der Betrieb von sogenannten Öko-Lodges. Hierbei handelt es sich um spezielle Unterkünfte, die in unberührten Naturgebieten liegen. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl der Bau als auch der Betrieb dieser Unterkünfte eine möglichst geringe Belastung der Umwelt nach sich zieht.

Entwicklung der Infrastruktur

Der Tourismus zieht auf lange Sicht eine Verbesserung der Infrastruktur nach sich. Das liegt daran, dass Regierungen in der Regel höhere finanzielle Mittel für Orte bereitstellen, die stark von Touristen frequentiert werden. Der Ausbau von Flughäfen, Straßen sowie öffentlichen Räumen führt dazu, dass die lokalen Geschäfte einfach und bequem von Touristen erreichbar sind. Das wirkt sich direkt auf den Umsatz von lokalen Unternehmen aus, da diese von einer größeren Anzahl an Kunden besucht werden. Auch der Staat selbst profitiert von der Bereitstellung finanzieller Mittel, da ein erfolgreicher Tourismussektor hohe Steuereinnahmen beschert.