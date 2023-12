SEO-Agentur finden: Wie finden Website- und Onlineshop-Betreiber die optimal geeignete SEO-Agentur?

Um als Website- oder Onlineshop-Betreiber unternehmerischen Erfolg zu haben, ist eine SEO-Agentur, welche sich auf die Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisiert hat, unerlässlich. Der Grund hierfür ist simpel: Das Netz füllt sich immer mehr mit Informationen, während die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen sinkt. Um also die Sichtbarkeit im Internet für die eigene Sache zu verbessern, gilt es, eine gut geplante SEO-Strategie umzusetzen. Aber warum ist hierfür eine SEO-Agentur nötig?

Warum ist SEO für Website- und Onlineshop-Betreiber so wichtig?

Mit der Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, wird die Sichtbarkeit des eigenen Internetauftritts in Suchmaschinen verbessert. Da die meisten Menschen in der digitalen Welt bei der Suche nach Inhalten auf Suchmaschinen zurückgreifen, braucht es besondere Strategien, um die eigenen Produkte oder Dienstleistungen in den Fokus zu rücken und zeitgleich beispielsweise auch oft die Ausgaben von Start-Ups einzudämmen.

Wird die eigene Webseite nicht in den obersten Ergebnissen angezeigt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Kunden zum Unternehmen finden. Schließlich scrollt kaum jemand über die zweite Seite der Suchergebnisse hinaus.

Nach welchen Faktoren lässt sich eine gute SEO-Agentur finden?

Entsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie Website- und Onlineshop-Betreiber die beste SEO-Agentur finden können? Die Antwort hierauf ist verhältnismäßig einfach: Die beste Agentur für die Suchmaschinenoptimierung ist immer diejenige, welche die individuellen Anforderungen und die persönlichen Ansprüche erfüllen kann. Hierbei zählen vor allem Faktoren wie:

Fachwissen

Erfahrung

Methoden

Transparenz

Kosten

Selbstverständlich muss am Ende auch das Vertrauen zu den Partnern in der Agentur stimmen. Vor allem in puncto Kommunikation ist es wichtig, dass die SEO-Agentur Strategien und Konzepte klar, offen und verständlich aufzeigen kann.

Als Unternehmer steht selbstverständlich die Wirksamkeit der Maßnahmen im Fokus. Um hierfür die geeignete SEO-Agentur zu finden, muss definiert werden, was von einer seriösen Agentur für Suchmaschinenoptimierung erwartet werden kann.

Relevant sind unter anderem folgende Faktoren:

Eine gute SEO-Agentur muss kontinuierlich Berichte über die Entwicklung der zugrundeliegenden Strategie und deren Auswirkungen vorlegen können. Kurze monatliche Notizen sind nicht ausreichend.

Die Agentur sollte Expertisen auf diesem Gebiet vorweisen können.

Im Angebot der SEO-Agentur finden sich die Optimierung der Webseiten-Struktur, Linkbuilding sowie technisches SEO.

Ein guter Indikator für die Erfüllung dieser Punkte ist im Übrigen, dass die SEO-Agentur als Dienstleister selbst weit oben in den Suchergebnissen einer Suchmaschine wie Google zu finden ist.

Wie finden Website- und Onlineshop-Betreiber die richtige SEO-Agentur?

Ganz klassisch suchen Unternehmer meist über die Suchmaschine ihrer Wahl und mit den Schlagwörtern „SEO-Agentur“ nach der richtigen Agentur. Alternativ kann auch ein Vergleich der mehr als 500 SEO-Firmen in Deutschland helfen, die individuell beste SEO-Agentur entsprechend der jeweiligen Ansprüche zu finden.

Im Anschluss an die Suche im Internet helfen Bewertungen der jeweiligen SEO-Agenturen, eine Vorauswahl zu treffen. Erfahrungswerte gibt es zudem in Online-Communitys wie XING oder LinkedIn. Ebenfalls helfen Marketing-Blogs oft dabei, die Suche einzuschränken.

Was tun, wenn eine Auswahl passender SEO-Agenturen gefunden ist?

Haben Unternehmer einige passende Agenturen für die Suchmaschinenoptimierung zusammengetragen, so sollte der nächste Schritt eine offene Anfrage zu Erfahrungswerten und Referenzen sein. Ebenfalls hilft ein persönliches Gespräch dabei, den zukünftigen Partner, seine SEO-Kompetenzen und seine SEO-Leistungen kennenzulernen.

Zum einen haben professionelle SEO-Agenturen nichts zu verbergen, zum anderen muss die Sympathie ebenso stimmen. Ziel muss es immer sein, den Erfolg des Unternehmens dauerhaft gewährleisten zu können.

Warum Referenzprojekte der jeweiligen SEO-Agentur wichtig sind!

Um eine SEO-Agentur zu finden, die weiß, was sie tut, helfen Website- und Onlineshop-Betreibern deren Referenzkunden weiter. Über diese kann effektiv in Erfahrung gebracht werden, wie der SEO-Dienstleister arbeitet und welche Palette an Strategien dieser nutzt, um qualitativ hochwertige SEO-Dienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig zeigt sich über diese, wie flexibel die jeweilige Agentur aufgestellt ist.

Die richtige SEO-Agentur zu finden, ist gar nicht so schwer!

Mittels der bereits aufgezählten Punkte können Internetunternehmer zuverlässig eine passende Agentur für die Suchmaschinenoptimierung finden, die am Ende auch einen tatsächlichen Mehrwert bietet. Dabei sollten Onlineshop- und Webseiten-Betreiber darauf achten, nicht auf einen Slogan wie „Google zertifiziert“ hereinzufallen.

Denn ein solches Zertifikat gibt es nicht! Vielmehr ist auf die technischen sowie inhaltlichen SEO-Maßnahmen der jeweiligen Agentur zu achten. Mit diesen im Blick ist relativ schnell eine SEO-Agentur gefunden, die sich als optimaler Partner erweist.