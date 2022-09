Die Verantwortung des Managements im laufenden Geschäftsbetrieb

Grundsätzlich bezieht sich jede Form von Übernahme von Verantwortlichkeiten auf eine Art von Verpflichtungen. Das ist nicht nur in geschäftlichen Dingen der Fall, sondern auch im Privatleben. In diesem Artikel möchten wir uns jedoch den Verpflichtungen im Geschäftsleben seitens der Manager eines Unternehmens konzentrieren. Kritiker werfen Managern oft vor, dass sie viel Geld für wenig Verantwortung übernehmen. Damit liegt man aber grundsätzlich falsch, denn es geht immer darum, dass sich Unternehmen gerade deshalb teure Manager leisten, damit diese auch die strategischen Geschicke des Unternehmens leiten können. Darauf aufbauend sind aber auch die operativen Belastungen zu berücksichtigen, die sich im Unternehmensalltag ergeben. Die durch das Management übernommenen Verantwortlichkeiten müssen also einer Verpflichtung gegenüberstehen, die entsprechend entlohnt werden muss.

Wie beeinflusst das Management Prozessoptimierung

Das Management sieht sich daher auch der Verpflichtung ausgeliefert, die ihm übertragenen organisatorischen Aufgaben innerhalb der Unternehmensstruktur zu leiten bzw. zu optimieren. Jede Organisation ist auch mit organisatorischen Aufgaben, Funktionen und Tätigkeiten ausgestattet. Dessen Ausübung übernehmen zwar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens, jedoch geben Manager die Richtlinien dafür vor. Jeder Manager ist daher auch mit der entsprechenden Autorität ausgestattet, um diese Aufgaben leiten zu können. Damit gehen auch Prozesse zur Geschäftsprozessoptimierung und Autorität auf die Ebene des Managements über. Die oft unterstellte These, dass Manager lediglich die Verantwortung für die Erlangung dieser Tätigkeiten an Untergebene übergeben ist daher so nicht ganz richtig. Man kann Befugnisse delegieren, aber keine Verantwortung. Effektives Betriebsmanagement kann je nach Unternehmen viele verschiedene Verantwortlichkeiten umfassen. Ein Betriebsleiter berührt alles, vom Prozessdesign bis hin zu Managementsystemen.

Optimales Ressourcenmanagement

Die Leitung muss aber nach bestimmten Prozessen geordnet werden, sodass man natürlich immer auch die langfristigen Perspektiven im Auge behalten muss. Es gibt verschiedene Prozesse, die im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebes optimiert werden müssen. Man denke in diesem Zusammenhang bloß an die Tätigkeiten im Rahmen des Betriebsmanagements. Ebenso zu beachten ist die effiziente Verwaltung der Ressourcen und Methoden. Diese Tätigkeit umfasst auch alle Bereiche, die für die Produktion von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von Bedeutung sind. Das Management hat sich daher auch darauf zu konzentrieren, dass alle Treiber der Wertschöpfungskette miteinander verknüpft werden müssen. Das sind Tätigkeiten im Rahmen der Humanressourcen, der Verwaltung von Rohstoffen und der Informationssysteme.