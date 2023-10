Wichtel-Ideen fürs Büro: 3 Tipps für die lieben Kollegen

Nicht nur in der Schule, sondern auch im Büro, erfreuen sich Wichtelaktionen einer großen Beliebtheit. Kein Wunder! Immerhin geht es hier darum, einem lieben Menschen eine Freude zu bereiten und ihm auf diese Weise das Warten auf das Weihnachtsfest ein wenig zu verkürzen.

Welche Geschenkideen hier erlaubt sind und wie teuer das jeweilige Präsent schlussendlich sein darf, wird meist im Voraus festgelegt. Auf diese Weise versuchen alle Beteiligten sicherzustellen, dass sich niemand bevorzugt oder benachteiligt fühlt. Eine Frage, die sich viele stellen, die an einer Wichtelaktion teilnehmen, ist: „Worüber würde sich mein Kollege besonders freuen?“. Die folgenden Abschnitte liefern gleich drei Ideen für Weihnachts-Wichtelgeschenke 2023 und zeigen auf, dass es sich durchaus lohnen kann, auf eine Mischung aus „modern“ und „klassisch“ zu vertrauen.

Tipp Nr. 1: Gutscheine rund um Spiele, Technik und Online Shopping

Hierbei handelt es sich sicherlich um eine der einfachsten Möglichkeiten, sich an einen bestimmten, vorgegebenen Betrag zu halten. Gutscheine sind weitaus persönlicher, als viele vermuten würden. Sie bieten der beschenkten Person die Chance, sich ihr Geschenk ganz einfach selbst auszusuchen (hier mehr erfahren).

Unabhängig davon, ob die persönlichen Vorlieben und Wünsche eines Kollegen bekannt sind oder nicht: Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Präsent dieser Art ins Schwarze zu treffen, ist vergleichsweise hoch. Diejenigen, die Lust auf ein besonders hohes Maß an Flexibilität haben, sollten sich für einen Gutschein aus einem Online-Shop entscheiden, der sich auf viele verschiedene Bereiche bezieht. Somit hat der Adressat die Möglichkeit, nicht nur ein Produkt aus einer Kategorie bestimmten Kategorie zu wählen, sondern kann noch etwas umfangreicher einkaufen gehen.

Tipp Nr. 2: Verschiedene Dekoaccessoires

Die meisten Wichtelaktionen finden nicht einen Tag vor Weihnachten, sondern Anfang Dezember statt. Genau zu dieser Zeit entscheiden sich viele Menschen dazu, ihr Haus oder ihre Wohnung etwas weihnachtlicher werden zu lassen. Eine wunderbare Möglichkeit, die Sammlung rund um unterschiedliche Dekoelemente noch ein wenig größer werden zu lassen!

Dementsprechend erklärt es sich von selbst, weshalb sich so viele Weihnachtsliebhaber dazu entscheiden, beim Wichteln auf Figuren, Textilien, wie zum Beispiel große Nikolausstrümpfe, und ähnliches zu setzen.

Ein absoluter Klassiker, der in diesem Zusammenhang auf keinen Fall fehlen darf, sind selbstverständlich Kerzen. Je nach persönlichem Geschmack des Adressaten kann es sich hier lohnen, diese nicht nur als Lichtquelle, sondern auch als Raumduft zu nutzen. Vor allem vor Weihnachten gibt es viele Hersteller, die auf angenehme Vanille- und Zimtdürfte setzen und dementsprechend die Möglichkeit bieten, Wohnräume nicht nur gut aussehen, sondern auch gut duften zu lassen.

Tipp Nr. 3: Leckereien aus verschiedenen Bereichen

Diese Geschenkidee eignet sich wunderbar für alle, die Lust darauf haben, auch ein wenig Zeit in die Gestaltung ihrer Wichtelgeschenke zu investieren. Selbstgebackene Plätzchen kommen so gut wie immer gut an und zeigen auf besondere Weise, dass es sich bei Präsenten zur Weihnachtszeit nicht nur um materielle Güter handelt.

Wer möchte, kann jedoch noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur auf Plätzchen, sondern auch auf weitere Köstlichkeiten, wie zum Beispiel selbstgemachte Schokolade oder kandierte Früchte setzen. Letztendlich ist es natürlich immer auch der persönliche Geschmack der zu beschenkenden Person, der bestimmt, ob ein Geschenk dieser Art als „perfekt gelungen“ angesehen werden kann.

Um die weihnachtlichen Naschereien noch besser in Szene setzen zu können, bietet es sich an, diese auf authentische Weise zu verpacken. So fällt es sicherlich schwer, diese Aufmerksamkeit nicht in der nächstbesten Mittagspause zumindest einmal kurz zu kosten.

Fazit

Weihnachtliche Wichtel Aktionen können – ebenso wie verschiedene Events – zur Teambildung beitragen und stellen eine tolle Möglichkeit dar, sich einmal im Jahr auf besondere Weise bei seinen Kollegen zu bedanken. Hier gilt es lediglich, ein wenig kreativ zu sein und gleichzeitig die gesetzten Vorgaben rund um Budget und ähnliches zu berücksichtigen. So dürfte leuchtenden Augen kurz vor den Feiertagen eigentlich nichts im Wege stehen.