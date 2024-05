Düsseldorf (ots) - Die Berenberg Art Advice GmbH bietet Investoren ab sofort einen besonderen Zugang zur Anlageklasse Kunst: Die Berenberg Art Capital Fund Ltd. investiert mit einem vorgesehenen Volumen von 50 Millionen Euro in ausgewählte Kunstwerke anerkannter Künstler.Kunst hat sich als Anlageklasse in den letzten Jahrzehnten etabliert. "Aufgrund der Unsicherheiten…