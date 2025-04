Mehr als Werbung – Kunden gewinnen durch gute Texte

Viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie auf rein visuelle Werbung setzen und die Wirkung von Sprache unterschätzen. Dabei sind Texte eine äußerst effektive Werbeform, die nicht nur Informationen, sondern auch Emotionen, Werte und Persönlichkeit vermittelt. Neben visuellen Werbebannern sind Texte im digitalen Raum ein guter Weg, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und deren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Welche Textsorten es gibt und was beim Schreiben beachtet werden sollte, wird in diesem Artikel erläutert.

Textsorten im digitalen Raum

Unternehmen arbeiten mit verschiedenen Arten von Texten, um möglichst viele Menschen zu erreichen und einen Zugang zur gewünschten Zielgruppe zu generieren. Es gibt zahlreiche Arten, mit Worten auf sich aufmerksam zu machen. Einige Textsorten, die Unternehmen gerne nutzen, sind:

Klassische Display Ads sind kurze Werbeanzeigen, die oftmals in Verbindung mit einem Bild oder Video auftauchen. Der Text auf diesen Anzeigen zielt darauf ab, Kunden zum direkten Handeln zu bewegen.

Newsletter sind ein guter Weg, Bestandskunden anzusprechen und ihnen zum Beispiel neue Produkte vorzustellen oder sie auf eine Rabattaktion aufmerksam zu machen. Oftmals findet sich in den Newslettern eine Call-to-Action.

Ebenfalls beliebt sind Pressemitteilungen. Sie wirken oftmals etwas „offizieller" als ein Social Media Beitrag und erwecken das Gefühl von Seriosität und Qualität bei den Kunden. Sie sollen eine positive Aufmerksamkeit wecken und potenzielle Kunden ansprechen.

Die verschiedenen Textsorten erfordern auch eine individuelle Herangehensweise. Jeder Text ist anders und sollte mit Bedacht ausformuliert werden, um perfekt zu wirken.

Was macht einen guten Werbetext aus?

Ein gut formulierter Werbetext, der Wirkung zeigt, erfüllt einige Punkte. Zunächst muss er eine klare Botschaft enthalten, ansonsten wirkt er möglicherweise sinnlos. Die inhaltlichen Formulierungen sollten unbedingt an die Zielgruppe angepasst werden. Der Text kann noch so gut sein, passt er nicht zur Zielgruppe, wird er kaum von potenziellen Kunden gelesen. Je nach Länge des Textes sollte er zudem eine klare Struktur aufweisen und Aspekte wie eine Einleitung und eine Call-to-Action beinhalten.

Abhängig von der Textsorte können sich die Vorgaben und Empfehlungen für die Formulierung natürlich ändern. Beispielsweise ist eine Display Ad deutlich werblicher formuliert als eine Pressemitteilung. Es hilft sich Werbungen von anderen erfolgreichen Unternehmen anzuschauen und zu vergleichen. Zusätzlich gibt es für Texte wie Pressemitteilungen einen Leitfaden zum Download, an dem man sich orientieren kann. Wenn ein Unternehmen gerade erst mit der digitalen Werbung in Textform beginnt, hilft es auch, sich einfach etwas auszuprobieren und so zu ermitteln, welche Texte am besten ankommen.

Textarbeit outsourcen – Wann lohnt es sich?

Nicht jedes Unternehmen hat intern die Kapazität oder das Know-how, um wirkungsvolle Werbetexte zu erstellen. Vor allem jungen Firmen fehlen oftmals die Zeit und das Personal, um Texte selbst zu verfassen. Für solche Unternehmen gibt es die Möglichkeit, ihre Textarbeit an andere abzugeben. Mit solch einem Outsourcing können sie die Arbeit an Profis übertragen und müssen sich nicht selbst in das Thema Texte Schreiben einarbeiten.

Wichtig bei der Wahl des Texting-Unternehmens ist aber, sich im Vorhinein Arbeiten davon anzuschauen, um zu ermitteln, ob die Unternehmen zusammenpassen und die Texte so verfasst werden wie gewünscht. Vor einer langfristigen Zusammenarbeit könnte man zudem erst ein paar Texte in Auftrag geben und schauen, wie diese einem gefallen und ob sie den Vorstellungen entsprechen.