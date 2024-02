Weniger Krankmeldungen: Diese Maßnahmen helfen, um den Krankenstand zu reduzieren

Die Verbraucher in Deutschland haben 2007 pro Kopf durchschnittlich 122 Liter Wasser am Tag verbraucht. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, haben die Versorger in diesem Zeitraum insgesamt rund 3,6 Milliarden Kubikmeter Wasser an Haushalte und Kleingewerbe abgegeben.