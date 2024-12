Wasserschaden in Geschäftsräumen: Welche Pumpe ist die Richtige?

Ein Wasserschaden im Büro, Lager oder Restaurant bedeutet in erster Linie eine finanzielle Belastung. Auch wenn eine entsprechende Versicherung an dieser Stelle das Schlimmste verhindern kann, muss der Schaden schnell beseitigt werden, damit die Räumlichkeiten bald wieder genutzt werden können. Zunächst gilt es hier, das Wasser zu entfernen. Dies geschieht mithilfe einer Pumpe – aber worauf kommt es bei einem solchen Gerät eigentlich an?

Überschwemmungen mit einer Tauchpumpe fachgerecht beseitigen

Ist es in gewerblich genutzten Räumen zu einer Überschwemmung gekommen, eignet sich eine Tauchpumpe, um das Wasser zuverlässig zu entfernen. Wie der Name bereits andeutet, kann das Gerät vollständig unter Wasser getaucht werden, was besonders bei größeren Wassermengen einen Vorteil darstellt. Die Pumpe enthält an der Unterseite ein Ansauggitter, welches das Wasser in die Pumpe befördert. Über einen Ablaufschlauch wird es aus dem Gerät abtransportiert.

Wer eine Tauchpumpe auswählen möchte, sollte sich zunächst überlegen, was diese genau leisten soll, denn im Fachhandel stehen ganz unterschiedliche Modelle bereit. Da es sich bei Überschwemmungen häufig um mit Schlamm oder Steinchen verschmutztes Wasser handelt, gibt es Tauchpumpen sowohl für Rein- als auch für Grauwasser. Soll das Wasser bis auf wenige Millimeter abgepumpt werden, empfiehlt sich der Einsatz einer Flachsauger-Tauchpumpe. Ist das Wasser stark verunreinigt, wird eine Schmutzwassertauchpumpe benötigt, die speziell für diese hohen Anforderungen konzipiert wurde.

Worauf kommt es beim Kauf einer Tauchpumpe an?

Ein relevanter Faktor beim Kauf einer Tauchpumpe für gewerbliche Räumlichkeiten ist zunächst einmal die Kapazität des Geräts. Je mehr Wasser befördert werden muss, umso höher muss dieser Wert ausfallen. Gemessen wird die Kapazität in Liter pro Stunde. Ebenso wichtig bei der Kaufentscheidung ist die Förderhöhe. Diese gibt an, wie viele Meter das Wasser in die Höhe gepumpt werden kann. Experten empfehlen, grundsätzlich eine Pumpe mit einer höheren Förderhöhe als benötigt zu wählen. So lässt sich sicherstellen, dass das Wasser auch wirklich befördert werden kann.

Käufer einer Tauchpumpe müssen zudem die Wasserart in Betracht ziehen. Für stark verschmutztes Wasser wird eine andere Pumpe benötigt als für sauberes Wasser. Soll Salzwasser abgepumpt werden, stehen spezielle Ausführungen bereit: Keinesfalls darf Salzwasser mit einer herkömmlichen Pumpe befördert werden, da diese durch das Salz Schaden nehmen kann.

Im Fachhandel werden häufig sogenannte Pakete angeboten, wenn es um Tauchpumpen geht. Bei diesen erwerben Käufer nicht nur die Pumpe selbst, sondern auch einen passenden Ablaufschlauch. Auf diese Weise kann das Gerät direkt nach Erhalt in Betrieb genommen werden, ohne dass noch weitere Bestandteile erworben werden müssen.