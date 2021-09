Was sind HVLS Ventilatoren und wie schaffen sie es, auch große Hallen zu kühlen?

Immer mehr heiße Sommer mit hohen Temperaturen ließen auch in Deutschland in den letzten Jahren den Wunsch nach Klimatisierung aufkommen. In Wohnungen oder in kleinen Büroräumen reicht dazu oft ein mobiles Klimagerät. Aber wie kann man große Hallen, Einkaufszentren, Fitnessstudios, Freizeitcenter oder ähnliche Gebäude kostensparend klimatisieren? Hier sind HVLS Ventilatoren die Lösung. Sie arbeiten energieeffizient, kostengünstig und umweltschonend. Sie können ganzjährig angenehme Temperaturen auch in großen und hohen Räumen gewährleisten. Erfahren Sie hier mehr über diese großen Deckenventilatoren und darüber, wie sie arbeiten und was sie noch können außer kühlen.

Was bedeutet HVLS Ventilator?

HVLS steht für High Volume Low Speed. Das ist das Prinzip, nach dem diese sehr großen Deckenventilatoren arbeiten. Mit sehr niedrigen Drehzahlen bewegen die Ventilatoren mit wenig Energieaufwand enorme Luftmengen und sorgen so für angenehme Temperaturen in großen Räumen und Hallen. Nachhaltig und umweltschonend.

Warum werden HVLS Ventilatoren auch MonsterFans genannt?

Die hier beschriebenen Ventilatoren sind sehr groß. Der Durchmesser beträgt meist zwischen 3,6 und 7,3 Meter und es können Hallen zwischen ca. 600 m² und 1.800 m² belüftet werden. Bedingt durch die Größe werden die Ventilatoren daher auch oft MonsterFans genannt.

Können HVLS Ventilatoren nur kühlen oder auch wärmen?

Große Deckenventilatoren können nicht nur zu Kühlung im Sommer verhelfen, sondern auch die Heizkosten im Winter reduzieren. Sie sind also zu jeder Jahreszeit hilfreich

Kühlung im Sommer durch MonsterFans

Im Sommer kann mit Hilfe von HVLS Ventilatoren der sogenannte Windchill-Effekt erzielt werden. Dieser führt zu einem wahrgenommenen Kühleffekt. Immer dann, wenn Wind über die Haut streicht, entzieht dies der Hautoberfläche Wärme und es entsteht eine Verdunstungskälte. Daher wird die Temperatur etwa 5-6 °C kühler wahrgenommen, als sie tatsächlich ist. HVLS Ventilatoren arbeiten mit diesem System wesentlich günstiger und nachhaltiger als klassische Klimaanlagen, die oft zu viel Kühle verbreiten und zu Erkältungen im Sommer beitragen.

Weniger Heizkosten im Winter durch MonsterFans

Mit Hilfe von HVLS Ventilatoren kann im Winter viel Energie gespart werden. Da Wärme physikalisch bedingt nach oben steigt, können es z.B. unter dem Hallendach 24 °C sein, während unten nur eine Temperatur von 18 °C herrscht. Ein MonsterFan bewegt die Luft, wälzt sie um und hebt so die Temperaturunterschiede auf. Es muss also insgesamt weniger geheizt werden, um angenehme Temperaturen zu erreichen. Dadurch werden enorme Energiekosten gespart.

Wo können HVLS Ventilatoren eingesetzt werden?

MonsterFans eignen sich wegen ihrer Größe hervorragend für große und höhe Räume. Eingesetzt werden sie daher oft in Produktions-, Lager- und Logistikhallen, in Flughäfen, Einkaufszentren und Messehallen. Aber auch Freizeitzentren, Fitnessstudios und Konzerthallen können mit Hilfe von HVLS Ventilatoren angenehm temperiert werden.

Einen etwas ungewöhnlichen Einsatzort stellen Stallungen von Tieren da. Die Tiere profitieren von den angenehmen Temperaturen. Kühe geben z.B. mehr Milch, wenn sie in mit HVLS Ventilatoren versehenen Ställen untergebracht sind.

Fazit

Eine angenehme Raumtemperatur führt zu mehr Wohlgefühl und verbessert so die Stimmung von Kunden und Besuchern und führt zu mehr Produktivität bei Mitarbeitern. Besonders kostengünstig und nachhaltig können angenehme Temperaturen durch große Deckenventilatoren, sogenannte MonsterFans, erreicht werden. Dies geschieht energieeffizient, kostengünstig und umweltschonend.

Bevor Sie also über eine klassische Klimaanlage nachdenken, sollten Sie den Einsatz von HVLS Ventilatoren in Erwägung ziehen.