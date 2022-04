Ein Fahrzeug zu besitzen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Es ist wichtig, dass Sie die Papiere Ihres Fortbewegungsmittels auf dem neuesten Stand halten (d. h., dass Sie alle erforderlichen Unterlagen für Ihr Fortbewegungsmittel besitzen). Zu diesen Unterlagen gehört auch die COC (Certificate of Conformity). Es ist ein Dokument, das vom Fahrzeughändler ausgestellt wird, wenn das Fahrzeug das Werk verlässt, und das die Einhaltung der von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards bescheinigt. Ich lade Sie ein, in diesem Artikel zu erfahren, was Sie über die Übereinstimmungsbescheinigung wissen sollten.

Inwiefern ist das COC unverzichtbar?

Die vom Hersteller beim Kauf ausgestellte Übereinstimmungsbescheinigung ist in erster Linie der Passierschein für den Fahrer, denn ein Fahrzeug, das dieses Dokument nicht besitzt, kann sich nicht frei bewegen. Es ist nützlich, wenn nicht sogar von großer Bedeutung für den Erwerb des Fahrzeugscheins im Fall von Neufahrzeugen. Handelt es sich hingegen um ein importiertes Gebrauchtfahrzeug, bei dem das COC fehlt, ist der Erwerber zwingend verpflichtet, coc Papiere zu erwerben, da die Zulassung des Fahrzeugs davon abhängt. Das COC ist ein Nachweis für die Einhaltung der Sicherheitsstandards des Fahrzeugs und für seine Auswirkungen auf die Umwelt. Das heißt, er gibt Auskunft über den Verschmutzungsgrad (CO2-Emissionsgrad) in der Umwelt. Er wird bei technischen Kontrollen verlangt.

Wie kann ich einen COC-Antrag online stellen?

Das Fehlen des COC ist nachteilig für den Fahrzeughalter, da er in gewisser Weise illegal handelt und bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden kann, wenn er am wenigsten damit rechnet. Der am wenigsten lästige und schnellste Weg, dieses Dokument zu erhalten, ist die Online-Beantragung. Sie müssen lediglich ein Dossier und einige persönliche Fragen beantworten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail), um Ihren Antrag zu bestätigen. Dann haben Sie die Gewissheit, dass Sie innerhalb von 24 Stunden in den Besitz des Dokuments gelangen. Es ist sehr hilfreich, vorsichtig zu sein, da unehrliche Personen nicht authentische Zertifikate bereitstellen. Es ist daher ratsam, Plattformen zu bevorzugen, die professionell arbeiten.