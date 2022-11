Was kostet ein guter Schlüsseldienst?

Die Wohnungstür ist zu, doch ihr Schlüssel nicht auffindbar: In dieser Notsituation finden sich täglich zahlreiche Verbraucher wieder. Wurde bei Nachbarn oder Freunden dann kein Ersatzschlüssel deponiert, muss das Problem auf andere Art und Weise gelöst werden.

Der richtige Ansprechpartner stellt so in der Regel ein Schlüsseldienst dar. Heutzutage lassen sich mithilfe der Suchmaschinen im Internet zahlreiche mögliche Dienstleister in Sekundenschnelle finden. Natürlich versprechen erst einmal alle von ihnen günstige Preise, Effizienz und schnell Hilfe.

Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass insbesondere die Branche der Schlüsseldienste mit zahlreichen schwarzen Schafen zu kämpfen hat. Unseriöse Anbieter händigen ihren Kunden nach der erledigten Arbeit so regelmäßig Rechnungen aus, die durchaus als Wucher zu bezeichnen sind. Doch welche Kosten werden eigentlich von seriösen Dienstleistern, wie etwa dem renommierten Schlüsseldienst München verlangt?

Großes Problem mit unseriöser Preisgestaltung der Schlüsseldienste

Selbst die Verbraucherzentralen sind kaum in der Lage, genau zu beziffern, wie viele unseriöse Anbieter in Deutschland in Form eines Schlüsseldienstes aktiv sind. Auch die polizeiliche Kriminalstatistik verzichtet auf eine Erfassung der Straftaten, welche hinsichtlich unseriösen Not- und Schlüsseldiensten gemeldet werden.

Die Verbraucherzentralen berichten jedoch davon, dass sie mit zahlreichen Beschwerden konfrontiert werden, sodass klar ist, dass sich das Problem nicht als unerheblich zeigt. Die Rechnung für eine simple Türöffnung beträgt dabei selbstverständlich nicht immer gleich mehrere tausend Euro, wie in besonderen Extremfällen, jedoch zeigen sich auch wesentlich geringe Preise für die simple Dienstleistung oft noch als wesentlich zu hoch.

Angemessene Preise für die Dienstleistung des Schlüsseldienstes

Der digitale Handwerksvermittler Mellon hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, anhand welcher erkannt werden kann, welche Preise Schlüsseldienste für ihre Arbeit im Durchschnitt verlangen. Verglichen wurden im Rahmen dieser Untersuchung die Preise von mehr als 4.200 Anbietern in knapp 790 Städten in Deutschland.

Überraschend fielen die Studienergebnisse kaum aus. Auf ihrer Webseite werben so etwa nur die wenigsten Schlüsseldienste mit verbindlichen Festpreisen, außerdem werden solche auch im Rahmen des telefonischen Kontaktes in nahezu der Hälfte aller Fälle vermieden. Die tatsächliche Preisgestaltung der meisten Schlüsseldienste liegt außerdem in mehr als 50 Prozent der Fälle über den Empfehlungen des Bundesverbandes für Metall, der Polizei und den Verbraucherzentralen.

Die Ergebnisse der Untersuchung haben verdeutlicht, dass Verbraucher in Not in Deutschland im Durchschnitt für die Öffnung einer Tür an einem Werktag 118 Euro bezahlen. Wird es nötig, die Tür jedoch an einem Feiertag, dem Wochenende oder in der Nacht zu öffnen, beträgt der veranschlagte Preis für die Dienstleistung oft knapp 180 Euro.

Dagegen besteht die Preisempfehlung des Bundesverbandes Metall für eine Türnotöffnung in Kosten zwischen 83 und 100 Euro. Außerhalb der üblichen Arbeitszeiten sollten Schlüsseldienste nicht mehr als 120 bis 250 Euro von ihren Kunden verlangen.

Insbesondere setzen die unseriösen Schlüsseldienste ihre Preise oft viel zu hoch an, wenn die Tür nicht abgeschlossen, sondern nur in das Schloss gefallen ist. Ist der gewählte Dienstleister dann in der näheren Umgebung ansässig, sodass sich keine hohen Anfahrtskosten ergeben, stellt ein gerechtfertigter Preis unterhalb von 100 Euro eine gute Orientierung für Verbraucher dar. Mehr als 150 Euro sollten die Schlüsseldienst-Kunden jedoch auch nicht in der Nacht, an einem Feiertag oder einem Wochenende bezahlen. Anders kann sich die Situation jedoch durchaus gestalten, wenn die betroffene Tür über spezielle Sicherheitsschlösser verfügt oder abgeschlossen wurde.