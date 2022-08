Warum sich ein Besuch von Regensburg lohnt

Regensburg ist eine der ältesten und am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte in ganz Europa. Die mittelalterliche Altstadt hat sich seit dem Mittelalter nur wenig verändert. Viele der Gebäude in der Altstadt stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert und sind somit einzigartig in ganz Europa.

Sehenswerte Orte in Regensburg

Der Dom zu Regensburg: Der berühmte Dombau in der süddeutschen Stadt ist ein „must-see“ für jeden, der die Stadt besucht. Die beeindruckende Kathedrale ist ein Meisterwerk der Gotik und beherbergt eine Vielzahl an Kunstschätzen. Die Steinerne Brücke: Die imposante Steinbrücke ist eines der Wahrzeichen von Regensburg und verbindet die Altstadt mit dem Neutorviertel. Die Brücke ist über 800 Jahre alt und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der Glockenturm am Domplatz: Der Glockenturm am Domplatz ist ebenfalls ein beliebtes Fotomotiv in Regensburg. Das Bauwerk ist 103 Meter hoch und bietet einen schönen Ausblick über die Stadt und die Umgebung. Die Schlosskirche St. Emmeram: Die Schlosskirche St. Emmeram ist eine der bedeutendsten Kirchen in Regensburg und befindet sich im Inneren des Stifts St. Emmeram, einem benachbarten Kloster. Die Kirche ist ein hervorragendes Beispiel barocker Architektur und Kunst. Das Historische Museum Regensburg: Das Historische Museum befindet sich in der Altstadt und bietet Einblicke in die Geschichte der Stadt vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das Museum zeigt unter anderem mittelalterliche Kunstwerke, Waffen und Rüstungen sowie Exponate zur Industrialisierung in der Region.

Tropfsteinhöhle bei Regensburg

Regensburg ist nicht nur für seine historische Altstadt bekannt. Wer sich nicht nur für von Menschenhand erschaffene Bauwerke, sondern auch für die reichhaltigen Wunder der Schöpfung interessiert, dem sei abschließend noch die in etwa 50 km entfernt liegende König-Otto-Tropfsteinhöhle in Regensburg ans Herz gelegt. Sie liegt nah bei Sankt Colomann, einem Ortsteil der Oberpfälzer Stadt Velburg. Diese Höhle ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie und bietet an heißen Sommertagen eine ideale Abwechslung zu einem Stadtbummel.

Regensburg ist also eine der schönsten Städte in Deutschlands und daher immer eine Reise wert. Die Stadt bietet eine perfekte Kombination aus Geschichte, Kultur und moderner Lebensart. Selbst Naturliebhaber kommen nicht zu kurz.