Informationen über Spiele einholen

Brüssel. Die Fischereiminister der EU haben am Montag mit den Verhandlungen über die Fangquoten für Nordsee und Atlantik im kommenden Jahr begonnen. Konkrete Ergebnisse werden erst am Dienstag erwartet. Generelles Anliegen Deutschlands sei es, die Fangquoten aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse festzulegen, erklärte Bundesagrarministerin Ilse Aigner (CSU) am Montag in Brüssel.