Urlaubsparadies Mallorca – Viele Gründe sprechen für einen Trip auf die Sonneninsel

Mallorca gilt nicht umsonst als Traumdestination vieler Deutscher. Die Insel ist ganzjährig mit dem Flugzeug binnen gut drei Stunden erreichbar und den Urlauber erwarten warme Temperaturen und südländisches Temperament. Mit über 300 Sonnentagen im Jahr lässt sich das Flair auch mit den passenden Temperaturen untermalen. Schönes Wetter ist aber auch die Voraussetzung, um auf der Insel seinen Hobbies nachgehen zu können. Ganz gleich, ob sie im Meer schnorcheln gehen möchten oder einfach nur die Mittagssonne auf dem Strand aufsaugen wollen, das Wetter muss bei Ihrem Vorhaben mitspielen. Die Baleareninsel bietet aber beinahe schon eine Garantie auf schönes Wetter.

Mit der eigenen Immobilie dem Traum näherkommen

Nicht umsonst wählen viele Deutsche auch ihren Alterssitz auf der Insel und lagern ihre Aktivitäten bereits vor dem Antritt in die Ruhephase auf die Insel aus. Daraus resultiert auch eine hohe Nachfrage nach Immobilien. Zahlreiche Makler deutschen Ursprungs haben sich auf der Insel angesiedelt und bieten Interessenten ihre fachliche Expertise an. Viele Kunden interessieren sich für einen Kauf einer Immobilie, andere wiederum möchten bloß ein Objekt kurzfristig anmieten. Der Kauf hat mit Sicherheit aufgrund der guten Bedingungen vor Ort Vorteile. Neben den finanziellen Aspekten gilt es vor allem, auch die positiven äußeren Umstände wie oben bereits beschrieben wurde, zu beachten. Wenn Sie zusätzlich zu einem schönen Ambiente in ihrer Immobilie auch noch eine Sonnengarantie bieten können, dann sind Ihre Nebeneinkünfte gesichert.

Mallorca als Goldparadies

Die guten Wetterverhältnisse auf der Insel hat in den letzten Jahren vermehrt Golf-Touristen aus dem Ausland angezogen. Es gibt viele Urlauber, die eigens aus diesem Grund ihren Urlaub auf Mallorca verbringen wollen. Immerhin gibt es die schönsten Golfplätze auf Mallorca. Nördlich von der Hauptstadt Palma gelangen Sie in weniger als einer Autostunde entfernt zum Golf Son Gual. Dieser Golfplatz erstreckt sich über eine sanft hügelige Landschaft und ist ein typischer Links-Platz. Die inzwischen mehr als Hunderttausend aktiven Golfspieler pro Jahr genießen die guten Bedingungen vor Ort. Infolge der Verbreitung der positiven Nachrichten lässt sich dieser Trend wohl auch so schnell nicht stoppen. Golf zählt in Deutschland bereits zu den beliebtesten Sportarten. Nirgends sind die Bedingungen so großartig, um die Golfkenntnisse zu verbessern.