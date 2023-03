Verantwortung abgeben und Hilfe annehmen

Als Leiter eines Unternehmens bestehen viele Verantwortungen, die letztlich auch zu dieser Person zurückführen. Sobald etwas schief geht, trägt die Leitung die Schuld und muss die Probleme ausbaden. Obwohl dies eine sehr undankbare Rolle sein kann, bringt sie auch ihre Vorteile, denn es können Entscheidungen getroffen werden. Wer sich zum Beispiel in solch einer „Machtposition“ befindet, kann die Entscheidung treffen, dass seine Arbeiten für eine Woche von einer anderen Person übernommen werden. In dieser Woche kann der Fokus dann auf andere Angelegenheiten gelegt werden.

Obwohl auf dem Papier die Rolle einer führenden Person einfach aussehen kann, ist es in der Realität ganz anders. Das trifft vor allem bei denjenigen zu, die sich schwer mit der Abgabe von Verpflichtungen tun. Sie würden am liebsten das Zepter selbst in der Hand haben und das bei allen Entscheidungen und Arbeiten. Leider funktioniert dies aber nicht, vor allem wenn das Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat.

Vertrauen in Mitarbeiter stecken

Letztendlich müssen das Mindset und die Herangehensweise stimmen. Wer kompetente Leute engagiert, sollte diesen Mitarbeitern auch vertrauen. Bei den ersten Malen kann die Arbeit zwar noch überprüft werden, aber nachdem ein gewisses Grundbild über sie besteht, sollten sie die Arbeit komplett eigenständig ausüben. Sie sind schließlich auch Experten in ihrem Gebiet und wissen ganz genau, wie etwas ablaufen muss. Zudem ist es in der Realität so, dass viele Mitarbeiter Kompetenzen mitbringen, über die der Chef nicht verfügt. Mit anderen Worten bedeutet das, dass sie deutlich kompetenter für den Job als der Chef selbst sind. Beispiel: Jemand leitet ein Unternehmen im Bereich IT. Eine neue Programmiersprache kommt auf den Markt, die relevant für die Industrie ist. Dementsprechend wird jemand angestellt, der Experte in dieser Sprache ist. Diese Person ist somit deutlich besser in dem Bereich geeignet als jede andere Person im Unternehmen, weshalb sie auch die Entscheidungen für diese Thematik treffen sollte.

Das müssen leitende Figuren in Unternehmen einsehen: Sie sind nicht allwissend und verfügen gleichzeitig nicht über genügend Zeit, um sich mit einem Thema ausgiebig auseinanderzusetzen. Dementsprechend ist es besser für sie, wenn sie die Aufgaben abgeben und Experten diese erledigen lassen. Wenn jemand zum Beispiel aktuell ein Unternehmen in Zürich leitet, kann sich Unterstützung Treuhänder in Kloten holen. Sie kümmern sich um firmenrelevante Angelegenheiten und helfen bei vielen Sachen aus.