Und täglich grüßt das Murmeltier

Etliche Menschen stecken in einem Teufelskreis fest und fühlen sich dabei unglücklich. Sie arbeiten fünf Tage in der Woche und hassen ihr Leben in dieser Zeit. Am Wochenende haben sie dann zwei Tage frei, die sie halbwegs genießen können. So geht es sehr vielen Deutschen und sie finden kaum eine Möglichkeit, um diesen Rhythmus zu entfliehen. In Motivationsreden und Inszenierungen von berühmten Leuten wird zwar oftmals behauptet, dass jede Person es schaffen und erfolgreich werden kann, doch dies stimmt in der Realität einfach nicht. Manche Menschen haben deutlich schlechtere Startbedingungen und bekommen nie die Chance, um wirklich erfolgreich zu werden. Im Gegensatz dazu können die privilegierten Menschen deutlich häufiger ihr Glück einsetzen, da sie fast nichts zu verlieren haben.

Dieses Beispiel wird im Vergleich noch deutlicher. Wenn eine Person aus einem Haushalt kommt, welcher finanziell viele Probleme besitzt, dann stehen die Chancen auf Erfolg für die Kinder dieser Familie relativ schlecht. Es ist zum Beispiel häufig so, dass die Kinder darum gebeten werden, dass sie im Haushalt helfen, einen Minijob annehmen und viel Zeit in die finanzielle Situation investieren. Gleichzeitig kann ihnen kaum ein Traum erfüllt werden, da an jeder Ecke gespart werden muss. Noch problematischer wird es, wenn das Kind ein Studium beginnen möchte, was in solch einer Situation kaum möglich ist, da das Geld dafür einfach nicht besteht. Selbst mit BAföG kann vieles nicht bezahlt werden, vor allem in der heutigen Zeit.

Im Vergleich dazu kann dann ein Kind aus einer reichen Familie gesehen werden, was das Leben in vollen Zügen genießen kann, da keinerlei Geldprobleme bestehen. Solche Kinder müssen kaum etwas im Haushalt leisten und Geld spielt nie eine Rolle, da genügend da ist. Das hat auch enorme Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, da dadurch kein Druck entsteht, wie es bei einer finanziell armen Familie der Fall ist. Gleichzeitig kann sich das Kind aussuchen, was es nach der Schule macht. Egal, ob es sich für ein Studium oder eine Ausbildung entscheidet, über Geld muss sich die Person keine Gedanken machen. Zudem kann sie vieles ausprobieren und es wird von ihr nicht zwingend benötigt, dass sie eine Arbeitsjacke anzieht und schnell Geld verdient. Sie verfügt über etliche Freiheiten und kann sich genau das aussuchen im Leben, das sie sich auch wünscht. Dies ist ein unvorstellbarer Luxus, welcher leider von vielen Personen nicht verspürt werden kann, was zu massiven Problemen in der Gesellschaft führt, aber kaum angesprochen wird.