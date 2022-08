Typische Sommerblumen

Im Sommer sehnen Sie sich nach fröhlichen Sommerblumen, die Ihr Zuhause fröhlicher machen. Besonders an regnerischen Tagen ist das Bedürfnis hoch, etwas Fröhliches in Ihre Wohnung zu bringen. Gerade, da die Sommerblumen meistens von hellen Farben begleitet werden, sind Sie perfekt, um Ihre Laune an grauen Tagen zu erhellen. Es gibt viele Arten von Blumen, die in den Sommermonaten blühen. Hier sind einige der beliebtesten Sommerblumen und ihre Bedeutungen.

Gänseblümchen

Gänseblümchen werden oft als Symbol für Unschuld und Reinheit angesehen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben, aber die beliebtesten sind weiß und gelb. Sie sind für ihr fröhliches Aussehen bekannt und wachsen oft auf Feldern oder Wiesen.

Lilien

Lilien werden oft mit Ostern in Verbindung gebracht. Man findet sie aber auch in den Sommermonaten blühend. Lilien gibt es in einer Vielzahl von Farben, darunter weiß, rosa, lila und gelb. Diese eleganten Blumen sind für ihren süßen Duft und ihre schönen Blütenblätter bekannt.

Rosen

Rosen sind vielleicht die beliebteste Blume der Welt. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben, aber die beliebtesten sind rot und rosa. Rosen symbolisieren Liebe und Romantik und werden oft als Geste der Zuneigung verschenkt. Aber vor allem die gelben und orangen Rosen sind perfekt als Geschenk im Sommer. Sie strahlen Fröhlichkeit aus und sind daher die idealen Sommerblumen.

Sonnenblumen

Sonnenblumen sind weitere beliebte Sommerblume. Diese fröhlichen Blumen sind bekannt für ihre großen gelben Blütenblätter und ihre fröhlichen Gesichter. Sonnenblumen werden oft verwendet, um einen Garten oder eine Terrasse zu verschönern. Daneben vermitteln sie Anbetung und Treue, was es zu einem perfekten Geschenk macht. Sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Freundschaften kann die Sonnenblume verschenkt werden.

Flieder

Flieder ist eine Blumenart, die oft mit dem Frühling in Verbindung gebracht wird. Sie blühen aber auch in den Sommermonaten. Flieder gibt es in einer Vielzahl von Farben, darunter weiß, lila und rosa. Diese Blumen sind für ihren süßen Duft und ihre schönen Blüten bekannt und drücken die erste Liebe und jugendliche Unschuld aus. Halten Sie diese Blumen also auf jeden Fall bereit, wenn Sie sich gerade am Anfang einer Beziehung befinden!

Tulpen

Tulpen sind eine weitere beliebte Frühlings- und Sommerblume. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben, aber die beliebtesten sind rot, rosa und weiß. Tulpen symbolisieren Liebe und Zuneigung und werden oft als Geschenk an eine besondere Person verschenkt.

Sommerblumen verschenken

Ganz gleich, welche Art von Blume Sie in diesem Sommer verschenken oder erhalten möchten, jede wird Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Haben Sie schon lange keine Blumen verschenkt bekommen? Dann können Sie die Blumen auch nur für sich selbst kaufen. Bestellen Sie die Blumen bei Regionsflorist und warten Sie, bis sie zugestellt werden. Oder schicken Sie einem Freund einfach mal Blumen als Überraschung. Er oder Sie wird sich bestimmt riesig freuen!