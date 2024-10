Top-Strategien zur Steigerung der Conversion-Rate Ihrer Website

München - Das Reisebuchungsportal lastminute.de, Experte in Sachen Spontanurlaub, wurde von der Fachzeitschrift Computerbild als eine der "TOP Reise-Webseiten" in Deutschland ausgezeichnet. Zusammen mit Statista, einem der führenden Marktforschungsinstitute, wurden dafür in einem aufwändigen Webseiten-Test 9.500 Reiseseiten auf Herz und Nieren geprüft.