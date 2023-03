Top 7 Qualitäten, die ein guter Hausverwalter haben sollte

Streben Sie nach Erfolg in der Immobilienverwaltung? Mit den richtigen Ratschlägen können Sie sich an die Spitze setzen und als guter Immobilienverwalter in dieser florierenden Branche erfolgreich sein.

Was braucht es also, um zu den besten Immobilienverwaltern zu gehören und bei einer führenden Hausverwaltung für Berlin zu arbeiten? Die Antwort ist einfach: Sie müssen sich starke Eigenschaften aneignen. In diesem Artikel erklären wir die 7 wichtigsten Eigenschaften eines guten Hausverwalters.

1. Geduld

Die Verwaltung von Immobilien ist ein anspruchsvoller Job, der manchmal auch stressig sein kann. Bauarbeiter können in Verzug geraten, Mieter können mit ihren Mietzahlungen in Verzug geraten und Investoren haben teilweise unrealistische Erwartungen.

Aber als Hausverwalter müssen Sie immer Geduld haben und mit allen Beteiligten höflich und diplomatisch umgehen.

Sie sollten immer erst zuhören, bevor Sie Ihr Urteil abgeben. Die Fähigkeit, zuzuhören, hilft Ihnen dabei, Beschwerden und stressige Situationen mit Anstand zu bewältigen. Geduld ist der Schlüssel zu einem guten Kundenservice in der Immobilienverwaltung.

2. Durchsetzungsvermögen

Obwohl Sie bei Ihren Entscheidungen immer Geduld walten lassen sollten, ist die Verwaltung von Immobilien ein Balanceakt. Von Zeit zu Zeit werden Sie Durchsetzungsvermögen beweisen müssen.

Investoren und Bewohner werden einen Hausverwalter zu schätzen wissen, der bürokratische Hürden überwinden und schnell Lösungen finden kann. Und auch wenn das bedeutet, dass Sie etwas Druck auf Verkäufer und Händler ausüben müssen, kann ein härteres Vorgehen das richtige Mittel für den Job sein.

Gelegentlich werden Sie wahrscheinlich auf Probleme stoßen, wie z.B. verspätete Mietzahlungen von Bewohnern, die es erforderlich machen, dass Sie aktiv werden und sich durchsetzen. Seien Sie in solchen Situationen hart, aber höflich, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

3. Professionalität

Unabhängig davon, ob Sie bei der Bewältigung Ihrer neuesten Herausforderung in der Immobilienverwaltung einen sanfteren oder einen durchsetzungsfähigeren Ansatz wählen, sollten Sie stets einen Hauch von Professionalität wahren. Sie müssen freundlich, aber bestimmt mit Bewohnern, Investoren, Auftragnehmern und anderen umgehen.

Noch wichtiger ist, dass Sie bei sensiblen Geschäftsangelegenheiten oder bei Durchsetzungsvermögen Ihre Grenzen kennen und Ihre Worte unter Kontrolle haben. Ein guter Immobilienverwalter behandelt andere stets mit Respekt, spricht professionell und kleidet sich gut.

4. Starke Kommunikationsfähigkeiten

Bei der Immobilienverwaltung hat man ständig mit verschiedenen Menschen zu tun. Kunden und Investoren müssen auf dem Laufenden gehalten werden, was mit ihrer Immobilie geschieht. Und die Bewohner erwarten von Ihnen eine klare Kommunikation über Gebäudepolitik, Instandhaltung und andere wichtige Angelegenheiten. Außerdem sind Sie der Hauptansprechpartner für potenzielle Bewohner – und es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen, einen Mietvertrag zu unterschreiben.

Wenn Sie sich als Immobilienverwalter verbessern wollen, müssen Sie über außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Klare und präzise Kommunikation ist der Schlüssel zu erfolgreichen Immobiliengeschäften und hilft, die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen oder Streitigkeiten zu verringern. Eine gute Kommunikation sorgt dafür, dass Ihr Gebäude wie eine gut geölte Maschine läuft.

5. Organisationstalent

Die meisten Immobilienverwalter jonglieren mit mehreren Aufgaben gleichzeitig. Vielleicht leiten Sie Räumungsklagen für eine Wohnung und verlängern Mietverträge oder renovieren andere Wohnungen. In der Zwischenzeit treffen Sie sich vielleicht mit potenziellen Bewohnern und zeigen ihnen verschiedene Immobilien.

Wenn Sie den Überblick behalten wollen, müssen Sie sich um all diese Aufgaben gleichzeitig kümmern. Viele Immobilieneigentümer achten bei der Einstellung auf Ihr Organisationstalent und darauf, wie Sie mit mehreren Aufgaben gleichzeitig umgehen.

6. Technische Versiertheit

Wie viele andere Branchen entwickelt sich auch die Immobilienverwaltung schnell weiter. Es werden so viele neue Technologien eingeführt, um die Gebäudeverwaltung zu verbessern.

Von verschiedenen Softwareanwendungen bis hin zu fortschrittlicher Hardware für die Zugangskontrolle – Technologie hilft Immobilienverwaltern bei der Instandhaltung und Vermarktung von Immobilien durch die Automatisierung von Prozessen. Eine führende Hausverwaltung wird sich dafür einsetzen, technologisch am Zahn der Zeit zu sein.

Scheuen Sie sich also nicht vor der Technologie, sondern nehmen Sie sie an. Halten Sie sich über die neuesten Tech-Trends für Immobilien auf dem Laufenden und investieren Sie Zeit in das Erlernen dieser Technologien, anstatt sie zu ignorieren.

7. Die Denkweise eines Investors

Sie müssen zwar kein Experte für Investitionen sein, aber ein guter Immobilienverwalter hat immer eine Investorenmentalität. Sie sollten immer wissen, wie es um den Vermietungsmarkt bestellt ist und was Sie tun können, um den Gewinn des Gebäudeeigentümers zu steigern. Teilen Sie mit Eigentümern und Investoren Ideen, wo, wie und wann sie den Wert ihrer Immobilie steigern können, um die Rendite zu maximieren.

Die Mietrendite der Immobilie, die Sie verwalten, ist ein Indikator für die Gesundheit der Investition eines Interessenvertreters. Daher müssen Sie die Auswirkungen Ihres eigenen Handelns auf die finanziellen Ziele der Eigentümer verstehen.

Halten Sie die Eigentümer bei Laune, indem Sie dafür sorgen, dass die Leerstandsquote niedrig bleibt. Sie sollten sich über den Zustand der Immobilie im Klaren sein und entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen vorschlagen, bevor sie zu einem kostspieligen Problem werden.