Effiziente Drucklösungen für den Mittelstand: Warum die Wahl des richtigen Tonerherstellers entscheidend ist

Unternehmen des Mittelstands stehen täglich vor der Herausforderung, Kosten optimieren zu müssen und trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind die Druckkosten: Regelmäßig ist die Tinte aufgebraucht, und der Drucker benötigt einen neuen Toner. Wer hier auf Original-Tonerkartuschen und -Tintenpatronen setzt, zahlt sehr viel Geld. Wer sich dagegen für minderwertige Ersatzprodukte oder das Auffüllen der Tinte entscheidet, läuft Gefahr, sich den Drucker zu ruinieren und bekommt oft deutlich schlechtere Druckergebnisse als mit dem Original.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, den richtigen Tonerhersteller auszuwählen, um günstig, aber dennoch qualitativ hochwertig drucken zu können.

Es muss nicht immer das Original sein

Warum sind Drucker eigentlich häufig sehr günstig erhältlich? Die Antwort ist aufschlussreich: Die meisten der bekannten Druckerhersteller generieren ihre größten Einnahmen nicht durch den Verkauf von Druckern, sondern durch das Zubehör wie Tintenpatronen und Toner. Diese sind – im Gegensatz zum eigentlichen Drucker – häufig sehr teuer. Dass die Preise für Original-Toner viel zu hoch sind, zeigt sich auch dadurch, dass ein zuverlässiger Tonerhersteller in der Lage ist, die gleiche Qualität zu einem wesentlich günstigeren Preis zu liefern.

Die Optimierung der Druckkosten kann in Unternehmen zu signifikanten Einsparungen führen und muss keinesfalls auf Kosten der Qualität gehen. Neben den tatsächlich minderwertigen Ersatzprodukten gibt es nämlich auch solche, bei denen sich das Druckergebnis nicht vom Drucken mit dem Original unterscheiden lässt.

Was sind OEM-Toner?

OEM ist die Abkürzung für „Original Equipment Manufacturer“. Diese Bezeichnung steht für Produkte, die vom Druckerhersteller selbst produziert werden und speziell für dessen Druckermodelle konzipiert sind.

OEM-Toner zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine perfekte Kompatibilität mit dem Gerät aus. Allerdings haben diese Toner einen hohen Preis, der die Finanzen eines Unternehmens erheblich belasten kann. Es ist daher sinnvoll, sich nach günstigeren Alternativen umzusehen, die dennoch alle Anforderungen an einen qualitativ hochwertigen Toner erfüllen.

Toner anderer Hersteller sorgen für Kosteneffizienz

Die Tonerkartuschen des Originalherstellers sind nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt zahlreiche Dritthersteller, die kompatible Toner produzieren. Diese sind deutlich günstiger als die OEM-Toner.

Es gibt allerdings deutliche Qualitätsunterschiede bei den Ersatzprodukten, weshalb es wichtig ist, dass die Unternehmen auf Qualität achten. Beim Drucken mit einem guten Produkt ist kein Unterschied zum Original zu erkennen, und auch der Drucker wird nicht mehr als mit dem Original-Toner belastet.

Langlebigkeit als wichtiger Faktor

Ein nur halb so teures Produkt bringt nichts, wenn damit auch nur halb so viele Seiten gedruckt werden können. In einem solchen Fall würde nur mehr Müll anfallen, eine echte Kosteneinsparung wäre dagegen nicht vorhanden. Daher ist es wichtig, neben der Druckqualität auch die Seitenerträge im Blick zu haben.

„Tintentankstellen“ – in der Regel keine gute Idee

Tintentankstellen, die Toner und Tintenpatronen nachfüllen, erscheinen auf den ersten Blick kostengünstig und zudem auch noch umweltfreundlich. Qualität und Zuverlässigkeit lassen allerdings häufig zu wünschen übrig. Verboten ist das Nachfüllen zwar nicht, nachgefüllte Patronen können allerdings auslaufen und den Drucker beschädigen. So ist die Druckqualität selbst nach dem Entfernen einer solchen Patrone dauerhaft beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall muss ein neues Gerät angeschafft werden, wodurch sich die vermeintliche Kosteneinsparung als Faktor der finanziellen Belastung herausstellt.