Teppiche schonend reinigen – Tipps für zu Hause

Teppiche liegen zumeist über viele Jahre hinweg auf dem Fußboden. Aufgrund der stetigen Belastung ist es unvermeidbar, dass Staub und Schmutz daran haften bleiben. Deshalb ist es wichtig, die Bodenbeläge einer regelmäßigen Reinigung zu unterziehen.

Vorteile professioneller Dienstleister

Ein Teppich verleiht unseren eigenen vier Wänden Gemütlichkeit und hält zudem die Füße warm. Allerdings sind Dreckflecken auf den Bodenbelägen durch die stetige Nutzung unvermeidbar. Eine Option ist eine schonende Reinigung, die Teppichbesitzer in Eigenregie durchführen können. Ist der Flor hingegen besonders kostbar oder sitzen Verunreinigungen zu tief, ermöglichen renommierte Anbieter wie DTR Teppichreinigung eine professionelle Säuberung der Bodenbeläge.

Regelmäßig staubsaugen

Die einfache Reinigung von Teppichen beginnt bereits mit Staubsaugen. Die Häufigkeit dieser Arbeit richtet sich nach unterschiedlichen Faktoren wie der Beschaffenheit oder Benutzung der Bodenbeläge. Generell gilt: Je stärker die Teppiche genutzt werden, desto häufiger sollten deren Besitzer zum Staubsauger greifen. Bei der Pflege eines Langflorteppichs sollten Sie zu einer glatten Düse greifen. Für eine Reinigung des Bodenbelags mit niedrigem Flor ist ein Bürstensauger besonders gut geeignet. Wer für die Reinigung einen Saugroboter einsetzt, muss Ecken und Kanten zumeist selbst reinigen. In diese Bereiche gelangen die Roboter eher nicht.

Teppiche schonend reinigen – bewährte Hilfsmittel

Für eine Zwischenreinigung oder Beseitigung von Flecken sind Hilfsmittel aus dem Supermarkt oder der Drogerie eine gute Wahl. Einige effektive Hilfsmittel befinden sich ohnehin in jedem Haushalt. Insbesondere frische Flecken bedürfen keiner umfassenden Behandlung. Ein Griff zu Mineralwasser genügt, um die Flüssigkeit auf betroffenen Bereichen aufzutragen und durch Tupfen mit einem Mikrofasertuch samt Fleck zu entfernen. Eine schonende Reinigung von Verunreinigungen durch Rotwein ist mit Salz möglich. Nachdem Sie das Salz auf dem feuchten Fleck aufgetragen haben und das Hausmittel die Flüssigkeit aufsaugt, saugen Sie den Bereich einfach ab.

Teppichreinigung mit Haarshampoo oder Feinwaschmittel

In der Praxis bewähren sich Hilfsmittel wie Haarshampoo oder Feinwaschmittel insbesondere bei einer Beseitigung hartnäckiger Flecken. Ein Gemisch aus drei Litern an Wasser sowie einem Esslöffel an Shampoo oder Feinwaschmittel genügt, um den Verschmutzungen den Kampf anzusagen. Nachdem Sie das Gemisch zuerst auf den Flecken aufgetragen haben, arbeiten Sie den Wirkstoff mithilfe einer weichen Bürste ins Gewebe ein. Nach mehrstündiger Einwirkzeit waschen Sie die Mischung einfach mit einem Baumwolltuch und etwas Wasser aus.

Reinigung mit Teppichschaum

Eine bewährte Alternative zu Hausmitteln ist Teppichschaum. Eine schonende Reinigung mit Teppichreinigern oder Teppichschaum ist möglich, indem Teppichbesitzer die Mittel auf dem Bodenbelag auftragen und mit einem Baumwolltuch oder einer Bürste sorgfältig in die Fasern einreiben. Hinweise über die Einwirkzeit sind jeweils auf dem Produkt vermerkt. Nach der Behandlung sollten es Teppichbesitzer nicht versäumen, den Flor gründlich abzusaugen. Bleiben Rückstände übrig, ist das Risiko hoch, dass sich schnell weiterer Schmutz ansammelt.

Teppich ausklopfen – eine weitere schonende Methode

Sammeln sich größere Staubmengen auf dem Teppich an, ist klassisches Ausklopfen besonders effektiv. Allerdings sollten Sie darauf achten, den Bodenbelag nur auf der Unterseite auszuklopfen. Nach dem Ausklopfen ist es wichtig, den Bodenbelag für einige Stunden im Freien hängen zu lassen. Dadurch lüftet der Teppich richtig aus. Insbesondere bei frischen Flecken sind Teppichbesitzer gut beraten, sofort aktiv zu werden und die Bodenbeläge schonend zu reinigen. Regelmäßiges Staubsaugen fördert die Langlebigkeit der Flore effektiv. Stellen Teppichbesitzer besonders hohe Anforderungen an eine Teppichreinigung, sind professionelle Reinigungsunternehmen garantiert die richtigen Ansprechpartner.