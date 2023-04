Inhouse-SEO oder SEO-Agentur – die passende Lösung finden

Wer heute ein erfolgreiches Unternehmen führen möchte, der sollte dabei unbedingt auf die v setzen. Hierbei stellen sich viele die Frage, lohnt es sich hierfür die Beauftragung einer Agentur oder doch soll ich doch lieber eigene SEO-Fachleute einstellen? Beide Varianten bieten verschiedene Vorteile sowie auch Nachteile. Welche dies genau sind, werden wir in diesem Artikel genauer betrachten.

Inhouse-SEO – Die Vor- und Nachteile

Bei der Inhouse Suchmaschinenoptimierung befindet sich ein SEO-Experte direkt im Unternehmen und ist meistens vor Ort. Dieser SEO-Experte ist somit ausschließlich für Sie zuständig und muss sich nicht um andere Unternehmen kümmern.

Vorteile von Inhouse-SEO

Eine einfache Kommunikation, da sich der Experte meistens direkt vor Ort befindet.

Der SEO-Experte kann schneller auf Probleme reagieren.

Bei großen Webseiten mit einem großen Betreuungsaufwand sind Inhouse-SEO Experten meistens günstiger.

Der SEO-Experte hat nur ein Projekt, welches es betreuen muss und daher kann er sich vollkommen auf dieses fokussieren.

Nachteile von Inhouse-SEO

Da sich das Thema der Suchmaschinenoptimierung ständig im Wandel befindet, müssen teure Weiterbildungen bezahlt werden, damit der SEO-Experte immer auf dem neuesten Stand ist.

Wenn der SEO-Experte kündigt, wird es sehr schwer, einen anderen qualifizierten Mitarbeiter zu finden, der sich auf demselben Wissensstand befindet.

Die Einschätzung des Arbeitsaufwandes und die damit verbundene Bezahlung ist äußert schwer.

Die SEO-Agenturen haben dem Inhouse-SEO gegenüber einige Vorteile. So bieten SEO-Agenturen wie z.B. SEODeutschland aus Baden-Würrtemberg, ein Rundum-sorglos-Packet für ihre Kunden an. Außerdem bestehen Agenturen in den meisten Fällen aus mehreren Experten, die sich ebenfalls untereinander im Austausch befinden.

Vorteile von SEO-Agenturen

Gute SEO-Agenturen sind meistens immer auf dem aktuellen Wissensstand.

Für die Analyse sowie für die Auswertung von wichtigen Daten besitzen Agenturen meistens kostspielige Tools.

SEO-Agenturen können meistens auch bessere Ergebnisse erzielen, da diese viele unterschiedliche Kunden betreuen und dadurch wichtige Erfahrung sammeln.

Fazit

Der wohl entscheidende Faktor für die richtige Entscheidung ist das vorhandene Budget. Zwar können SEO-Agenturen teurer sein als Inhouse-SEO-Experten, allerdings ist die erbrachte Leistung in den meisten Fällen deutlich besser. Für wen jedoch ein direkter Ansprechpartner wichtig ist, der sollte sich für einen eigenen Inhouse-SEO-Experten entscheiden.