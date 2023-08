Standortwahl für einen Waschsalon: Tipps zur Identifizierung der optimalen Lage

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich also dazu entschieden, einen SB-Waschsalon zu eröffnen. Sie gehören also nun zu den glücklichen zukünftigen Franchise Unternehmerinnen, die eine der mehr als 850 Bloomest Franchise Standorte in ganz Europa leiten werden. Doch bevor es richtig losgehen kann, muss das zukünftige Unternehmen ordentlich durchgeplant werden. Dazu gehört neben Kostenkalkulationen und der Abschätzung der Investition zuallererst einmal der Standort. Ohne diesen geht nichts. Denn ohne den Standort lassen sich auch anfallende laufende Kosten wie Miete, Versicherung etc. nicht kalkulieren. Doch nicht nur deshalb ist die Wahl des Standorts für ihren SB-Waschsalons von enormer Bedeutung. Hier finden Sie weitere Informationen von Bloomest Laundry über den richtigen Standort für eine Unternehmensgründung in Deutschland. Der Standort ist auch ein wichtiger Faktor, der den Erfolg des Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Wie rentabel ein Geschäft ist, hängt eng damit zusammen, wo sich dieses Geschäft befindet. Deshalb stellen wir Ihnen im Folgenden wichtige Faktoren vor, die bei der Auswahl des besten Standorts für einen Waschsalon zu berücksichtigen sind.

Die ersten Schritte zum besten Standort für Ihren SB-Waschsalon

Wenn Sie Teil eines Netzwerks erfolgreicher SB-Waschsalons werden, dann ist der Standort des Geschäfts natürlich auch von enormer Bedeutung. Denn auch die Standorte der anderen Geschäfte in anderen Städten tragen zum Image des Unternehmens bei, das auch durch die Wahl Ihres Standorts getragen werden muss. Bei Waschsalons gibt es nun einige Faktoren, die entscheidend sind und auf die Sie besonderen Wert legen sollten, wenn Sie vor der Entscheidung stehen, wo das Geschäft eingerichtet werden soll. Diese Entscheidung können Sie nicht aufgrund eines Gefühls oder aus dem Bauch heraus treffen. Es verlangt eine gründliche Analyse von Daten, die Ihnen mehr über die Attraktivität des Standorts verraten. Haben Sie sich auf ein bestimmtes Gebiet festgelegt, das zum Beispiel nah an Ihrem Wohnort ist, betreiben Sie hier gründliche Marktforschung und Geomarketing Studien. Dazu gehört die Analyse der potentiellen Zielkundschaft, die Kaufgewohnheiten und auch, ob es in dem Gebiet schon andere Wettbewerber gibt, mit denen Sie in Konkurrenz treten würden. Stellt es sich nach dieser Analyse heraus, dass das gewählte Gebiet tatsächlich attraktiv für einen SB-Waschsalon wäre, können Sie einen Schritt weitergehen und sich über die Kosten für potentielle Räumlichkeiten informieren. Diese können je nach Standort stark variieren und müssen immer in Abhängigkeit zu den zu erwartenden Gewinnen beurteilt werden.

Tipp: Attraktive Gegenden für SB-Waschsalons sind zum Beispiel Gegenden mit Krankenhäusern, touristischen Attraktionen oder viele Büros. In Städten mit Universitäten und besonders in Gegenden mit dem Uni-Campus haben immer einen hohen Bedarf an SB-Waschsalons.

Bleiben Sie dran, es lohnt sich! Hier ist der Weg zum perfekten Standort Ihres SB-Waschsalons

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn eine hundertprozentige Erfolgsgarantie und ein sicheres Rezept für den perfekten Standort gibt es nicht. Mehr Sicherheit können Sie sich nur selbst verschaffen, indem Sie eine wirklich gründliche und fundierte Analyse des Gebiets durchführen und alle wichtigen Faktoren mit in Betracht ziehen und gegeneinander abwägen. So lässt sich nicht generell sagen, dass nur in einer Großstadt ein Bedarf an AB-Waschsalons besteht. Auch in einem Dorf könnten Sie damit Erfolg haben, schon allein, weil wohlmöglich keine anderen Wettbewerber vorhanden sind. In einer Großstadt kann es mitunter schwieriger sein, sich zu etablieren, eben weil es andere Wettbewerber gibt, die schon etabliert sind und weil die laufenden Kosten für Miete etc. höher sind als in ländlichen Gegenden. Dort allerdings kann der Start größere Hürden mit sich bringen, da es vielleicht weniger einfach ist, das passende Ladengeschäft zu finden, das gut zugänglich ist und einen möglichst großen Kundinnenkreis anspricht. Doch hier liegt auch ein zentraler Punkt in der Wahl des Standorts: Er muss für alle leicht zugänglich und gut erkennbar sein. Kleine Seitenstraßen und verkehrsberuhigte Straßen sind nicht das richtige. Je mehr Menschen den Laden wahrnehmen, desto mehr nehmen auch das Angebot des Waschsalons wahr.

Wer einen SB-Waschsalon eröffnen möchte, darf also die Planung, die dem Ganzen voraus geht, nicht unterschätzen. Es bedarf Sorgfalt, analytischen Fähigkeiten und immer auch ein kleines bisschen Glück, denn eine absolute Garantie kann es nicht geben. Aber das Gute ist, dass Sie bei der Eröffnung und Planung eines Franchise SB-Waschsalons nie allein sind, sondern immer auf die Unterstützung und die Expertise Ihres Franchise Partners vertrauen können, der Sie auf dem Weg zum Erfolg stets begleitet.