Maschinen- und Teilelieferanten mit offenen Ohren für Innovationen sind Gold wert

München - YouTV baut sein barrierefreies Angebot weiter aus: Mit der neuen YouTV App für Apple iPhones und iPads bietet YouTV die größte barrierefreie TV-Mediathek in Deutschland. Das Angebot richtet sich an die etwa 1 Mio Blinde und Sehbehinderte in Deutschland, die mit einem YouTV Online Videorekorder ab sofort keinen…