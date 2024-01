Innovative Energiekonzepte für den Mittelstand vorgestellt   

Neben dem Personal und Ausgaben für die Miete gehören Energieaufwendungen in Unternehmen zu den größten Kostenfaktoren. Je mehr mittelständische Unternehmen einsparen können, desto wettbewerbsfähiger sind sie. Grund genug, um sich Einsparpotenziale vor allem beim Thema Energie genauer anzuschauen.

Balkon ist mehr als nur Pauseninsel

Die Nutzung von einem Balkonkraftwerk bietet für mittelständische Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, in die Solarenergie einzusteigen. Diese kleinen, modularen Solarpanels lassen sich leicht an Balkonen oder Fassaden installieren und benötigen keine großen Flächen. Trotz ihrer Kompaktheit können sie einen signifikanten Beitrag zur Energieversorgung eines Unternehmens leisten. Beispielsweise kann ein Balkonkraftwerk mit einer Fläche von nur wenigen Quadratmetern genug Energie erzeugen, um kleinere Bürogeräte wie Laptops und Drucker zu betreiben. Die Investition in solche Systeme ist oft überschaubar, und die Amortisationszeit kann durch die Einsparung bei den Energiekosten relativ kurz sein.

Auch kleine Solarstrom-Schritte entlasten

Die Leistung eines solchen Kraftwerks hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Solarpanels und die Sonneneinstrahlung. Typischerweise haben kleine Balkonkraftwerke eine Leistung von etwa 200 bis 300 Watt. Um eine Vorstellung zu geben: Ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 250 Watt kann unter optimalen Bedingungen (volle Sonneneinstrahlung über mehrere Stunden) etwa 1 bis 1,5 Kilowattstunden (kWh) Energie an einem Tag erzeugen. Dies entspricht dem Energieverbrauch von kleinen bis mittleren Bürogeräten über einen Arbeitstag.

Volle Power: Solarzellen auf dem Dach können sogar Plus in der Unternehmenskasse bringen

Großflächige Solaranlagen auf dem Dach bieten mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, wesentlich mehr Energie zu erzeugen als kleinere Systeme wie Balkonkraftwerke. Bei der Installation einer solchen Anlage ist die Größe der verfügbaren Dachfläche entscheidend. Beispielsweise kann eine Dachfläche von 100 Quadratmetern mit modernen Solarpaneelen ausgestattet werden, die je nach Qualität und Effizienz der Paneele und Sonneneinstrahlung bis zu 10 Kilowatt (kW) Leistung erzeugen können.

Zahlenbeispiel: So kalkulieren clevere Unternehmer

Über ein Jahr gerechnet, kann eine solche Anlage, abhängig von den lokalen Sonnenstunden, etwa 9.000 bis 11.000 Kilowattstunden (kWh) Energie produzieren. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von drei bis vier Haushalten. Für ein mittelständisches Unternehmen bedeutet dies eine erhebliche Reduzierung der Stromkosten. Angenommen, der Strompreis liegt bei 0,30 Euro pro kWh, könnten jährlich 2.700 bis 3.300 Euro eingespart werden.

Die Investitionskosten für solche Solaranlagen variieren, liegen jedoch häufig im Bereich von 1.000 bis 1.500 Euro pro kW installierter Leistung. Das bedeutet, dass die Anfangsinvestition für eine 10-kW-Anlage etwa 10.000 bis 15.000 Euro beträgt. Unter Berücksichtigung der Einsparungen und möglicher staatlicher Förderungen kann sich eine solche Investition innerhalb von etwa 7 bis 10 Jahren amortisieren.

Investitionen für die Zukunft: Strategien für den Einsatz der eingesparten Energiekosten

Mittelständische Unternehmen, die durch die Nutzung von Solaranlagen Energiekosten einsparen, können das freigesetzte Kapital strategisch nutzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das Unternehmenswachstum zu fördern. Eine Möglichkeit ist die Reinvestition der Einsparungen in weitere Energieeffizienzmaßnahmen, wie die Modernisierung von Beleuchtungssystemen oder die Anschaffung energieeffizienter Geräte und Maschinen. Dadurch können die Betriebskosten weiter gesenkt und die Nachhaltigkeit des Unternehmens gesteigert werden.

Eine andere sinnvolle Strategie ist die Investition in Forschung und Entwicklung. Mit den eingesparten Mitteln können neue Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse entwickelt werden, die das Unternehmen vom Wettbewerb abheben. Dies kann die Marktposition stärken und langfristiges Wachstum sichern.