So steigern Sie den Umsatz mit digitaler Zeiterfassung

Wiesbaden. Der Umsatz des deutschen Gastgewerbes ist im August zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, setzten die Unternehmen der Branche real, unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, 2,7 Prozent weniger um als im Vorjahresmonat. Nominal gab es dagegen binnen Jahresfrist ein leichtes Plus von 0,3 Prozent. Im Vergleich…