Sicherheit für Unternehmen des Mittelstands – ein oft unterschätztes Thema

Sicherheit spielt für Unternehmen eine zentrale Rolle. Ob Diebstahl von geistigem Eigentum oder die Entwendung teurer Maschinen – die Schäden können existenzbedrohend sein. Ein durchdachtes Sicherheitskonzept verhindert solche Szenarien, fehlt jedoch in vielen Unternehmen. Gerade der Mittelstand ist oft betroffen.

Die aktuelle Sicherheitslage – Diebstähle in Unternehmen sind alltäglich

Für Unternehmen stellen Diebstähle eine stete Bedrohung dar. Nicht jeder Entscheidungsträger nimmt dies wahr, jedoch ist Prävention die einzige Option, um Schäden im Ernstfall zu verhindern. Bei einer Umfrage des Statista Research Departments gaben knapp über 20 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie in den letzten drei Jahren von einem Diebstahl, Einbruch oder Überfall betroffen waren. Damit stellt diese Kategorie die größte finanzielle Bedrohung für Unternehmen dar, noch vor Hackerangriffen und Untreue.

Auch die KI bringt neue Herausforderungen für die Sicherheit in Unternehmen mit. In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme bei der gezielten Cyber-Kriminalität zu beobachten. Diese richtet sich, entgegen der Annahme vieler mittelständischer Unternehmen, häufig gezielt gegen kleine und mittlere Unternehmen. Der Grund hierfür liegt in der oftmals mangelnden Sicherheit.

Tatsächlich nutzen die Angreifer hierfür auch klassische Einfallstore und nicht nur das Internet. USB-Sticks mit Malware, die in Unternehmen eingeschleust werden, oder die Spionage vor Ort, beispielsweise über unsichere WLAN-Verbindungen, sind nur zwei Beispiele.

Experten für die Sicherheitstechnik unterstützen Unternehmen

Die Grundlage für einen hohen Einbruchsschutz stellt ein umfassendes Sicherheitskonzept dar. Im Fokus stehen hier eine allumfassende Strategie sowie eine lückenlose Erfassung aller potenziellen Einfallspunkte. Da es sich um ein sehr komplexes Fachgebiet handelt, ist es sinnvoll, die Unterstützung von Experten in Anspruch zu nehmen.

Die Anbieter Sicherheitstechnik kommen aus der Branche und verfügen über das notwendige Fachwissen, um solche Konzepte zu erstellen. Anschließen setzen diese Unternehmen die Strategie in die Praxis um und übernehmen die Installation. Zu den Dienstleistungen gehört zum Beispiel ein kostenloser Sicherheitscheck. Ein solcher Check deckt Schwachstellen auf und ist sowohl für Unternehmen ohne bestehendes Sicherheitskonzept, als auch für Betriebe, die bereits in Sicherheitstechnik investiert haben, ein guter Startpunkt.

Ebenfalls gibt es Unternehmen, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben vorgeschriebene Sicherheitsstandards erfüllen müssen. In diesem Fall sind Anbieter von Sicherheitstechnik ebenfalls die richtigen Ansprechpartner. So setzen Unternehmen die geforderten Standards um und sorgen für Sicherheit.

Physischer Schutz als Teil der Datenschutz-Grundverordnung

Die Grenzen zwischen digitalen und realen Güter verschwimmen heutzutage. Für Unternehmen sind digitale Daten in vielen Fällen ebenso wertvoll oder gar noch wichtiger als materielle Anlagegüter. Vor allem sind digitale Informationen mitunter durch Geld nicht zu ersetzen beziehungsweise drohen sehr hohe Schadensfälle.

Ein weiterer Grund, warum die Sicherheit im digitalen Bereich eine wichtige Rolle spielt, ist die DSGVO für Unternehmen. Diese ist seit 2018 aktiv und setzt Unternehmen strenge Vorgaben, was den Umgang sowie die Sicherheit von Kundendaten betrifft. Aus diesem Grund sind Unternehmen in der Pflicht, für den Schutz der digitalen Daten zu sorgen.

Ein hohes Niveau in der Cyber Security lässt sich heute auch in mittelständischen Betrieben umsetzen. Im Fokus stehen hier externe Cloud Services, die IT-Sicherheitsdienstleistungen anbieten. Hierbei handelt es sich um Lösungen auf dem aktuellen Stand der Technik, die Großkonzerne ebenfalls einsetzen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass vor allem die Wahl der Lösung entscheidet, wie gut die Sicherheit in mittelständischen Betrieben ist. An den Kosten oder eigenen Ressourcen scheitert ein hohes Sicherheitsniveau hingegen nicht.