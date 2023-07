Sicherheitsdienste in Unternehmen: Welchen Mehrwert bringen sie?

Die Sicherheit in Unternehmen zu gewährleisten, gewinnt in vielen Vorständen an Wichtigkeit. Das hat nicht nur mit dem Wert der Assets – die eigenen Mitarbeiter eingeschlossen – zu tun. Die Herausforderungen und Sicherheitsbedrohungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten vergrößert. Während es im vergangenen Jahrhundert mit einem funktionierenden Feueralarm und ein paar Feuerlöschern getan war, warten moderne Konzerne mit modernen Sicherheits- und Überwachungssystemen auf: Kunden und Mitarbeiter sollten geschützt, Einbrüche vermieden und Bedrohungslagen im Keim erstickt werden.

Für all diese Fälle gibt es den Sicherheitsdienst für Köln und andere Großstädte. Gerade in Großstädten und Ballungsgebieten wie hier sind eine Reihe großer Unternehmen ansässig, die nach besonderem Schutz bedürfen. Im Rahmen dieses Artikels werden wir die Arbeit dieser Sicherheitsdienste näher beleuchten und den möglichen Mehrwert für Unternehmen verdeutlichen.

Ein vielfältiges Aufgabengebiet

Ein moderner Sicherheitsdienst deckt die unterschiedlichsten Aufgabengebiete ab. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sicherheitsleute als reine Türsteher fungierten und auf Bedrohungen erst dann reagierten, wenn sie schon passiert sind. In der heutigen Zeit spielt Präventionsarbeit eine große Rolle. Bei Sicherheitsleuten handelt es sich um gut geschultes Personal, das mögliche Risiken erkennt, bevor sie passieren. Vom Eingang bis in die Büroräume gilt es, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, ohne den internen Betrieb zu stören.

Sicherheitskonzepte für jeden Standort

Je nach Standort, Größe und Art des Betriebs können die Herausforderungen unterschiedlich ausfallen. In Großstädten sind für Unternehmen statistisch gesehen andere Herausforderungen zu bewältigen als in einem kleinen Vorort. Sicherheitsunternehmen gehen gezielt auf die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden ein. Es werden individuelle Lösungen und Sicherheitskonzepte entwickelt, um auf jede mögliche Bedrohung zu jedem Zeitpunkt reagieren zu können.

Zum bloßen Reagieren kommt das proaktive Agieren hinzu. Viele Maßnahmen sind präventiver Natur und haben das Ziel, Konflikt- und Gefahrenherde auszuschalten, bevor sie real werden. Dabei gilt es, möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Für Unternehmen machen Sicherheitsdienste nur dann Sinn, sofern sie selbst weniger Kosten verursachen als mögliche Kosten (durch z. B. Einbrüche) verhindern.

Viele Lösungsansätze dank moderner Technik

Diebstahl, Sachbeschädigung, Einbruch und vieles mehr stellen für mittelständische bis große Unternehmen alltägliche Gefahren dar. Für all das gibt es Präventivmaßnahmen, die von Sicherheitsdiensten eingesetzt werden: von der Einrichtung von Alarmanlagen und Zugangskontrollsystemen über das Patrouillieren von Zugängen bis zur kompletten Videoüberwachung.

Dank moderner Technik müssen viele dieser Arbeiten nicht mehr manuell verrichtet werden. Ein Beispiel: Fingerabdrucksensoren. Damit lassen sich heutzutage problemlos Eingänge zu sensiblen Arealen schützen. Kommt es zu einer akuten Notsituation – einem Brand oder einer menschlichen Bedrohungslage – lässt sich auf das schnelle und professionelle Handeln der Sicherheitsleute vertrauen. Inzwischen ist es gar möglich, ganze Areale automatisch abzuriegeln, um z. B. einen Brand einzudämmen. Sicherheitsdienste sind erfahren und geschult darin, mit Problemsituationen aller Art umzugehen. Zudem befinden sie sich mit Rettungsdiensten, Polizei und anderen Behörden in regem Austausch, um bei Bedarf koordiniert handeln zu können.

Der mögliche Mehrwert

Ein Mehr an Schutz bringt nicht nur ein abstraktes Maß an Sicherheit mit sich. Der Grund, warum zunehmend mehr Unternehmen Sicherheitsdiensten anwerben, begründet sich in einer simplen Kosten-Nutzung-Rechnung. Insofern sich ein Betrieb von dem Engagement einer Sicherheitsfirma mehr verspricht als dafür zu zahlen ist, spricht nichts dagegen.

Sicherheitsdienste achten nicht nur darauf, kosteneffizient zu arbeiten. Sie sind aufgrund ihrer kommunikativ-sozialen Kompetenzen auch geübt darin, mit anderen Menschen umzugehen. Sie schaffen nicht zuletzt aufgrund des Sicherheitsaspekts eine positive Atmosphäre am Arbeitsplatz. Mitarbeiter, die sich in der Nähe von Sicherheitsdiensten wohlfühlen, tragen zu einem guten Arbeitsklima bei. Sind Kunden am Firmengelände anwesend, ist der richtige Umgangston ebenfalls wichtig. Zudem sind Sicherheitsdienste vielfältig einsetzbar. Sie sind in der Lage, am Empfang oder in der Kundenbetreuung auszuhelfen, und können somit die eigenen Mitarbeiter entlasten.

Fazit

Für viele Unternehmen gerät der Sicherheitsaspekt immer mehr in den Fokus. Kunden, Mitarbeiter und Assets müssen geschützt werden. Neben den unmittelbaren Kosten, die durch z. B. Kriminalität entstehen können, dürfen die mittelbaren Folgeschäden nicht vergessen werden: Ausfall von Services, Imageschäden usw. Sicherheitsdienste aus der Umgebung warten mit spezifisch zugeschnittenen Lösungen auf, um auf das individuelle Anforderungsprofil ihrer Kunden einzugehen. Betriebe können sich somit wieder vermehrt auf das Kerngeschäft konzentrieren, ohne das Vertrauen ihrer Kunden oder Mitarbeiter einzubüßen.