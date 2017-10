Dies sollte zum Schutz von PCB Designs immer beachtet werden

Da PCB Designs in vielen Branchen zum Einsatz kommen ist es natürlich sehr wichtig zu wissen wo diese Designs erstellt wurden und welche Bauteile verwendet wurden. Denn neben den Produkten von bekannten Herstellern wie Altium gibt es leider auch viele Fälschungen, die angeboten werden. Diese sind in der Regel von minderwertiger Qualität und können so nicht nur zum Ausfall des Systems führen, sondern dem Nutzer auch viel Geld kosten, wenn die Produktion oder das geplante Projekt auf Grund des Ausfalls ruhen muss. Aus diesem Grund sollte man sich vor dem Kauf genau informieren wo die einzelnen Bauteile herkommen und wissen, wie man deren Qualität und Echtheit überprüfen kann.

PCB Designs und Bauteile sollten nur bei vertrauenswürdigen Händlern erworben werden

Wer nach Bauteilen für sein PCB Design sucht, der kann diese natürlich online finden und muss nicht unbedingt direkt beim Hersteller kaufen, hier sollte jedoch nie die Recherche fehlen. Denn gerade dann, wenn der Preis zu gut um wahrzusein klingt sollten die Alarmglocken losgehen. Deswegen lohnt es sich vor dem Kauf online zu gucken, ob Bewertungen von anderen Nutzern gefunden werden können oder ob der Händler zum Beispiel in Foren als positiv oder negativ bewertet wurde. Dies kostet vielleicht wenige Minuten, kann jedoch sehr viel Geld und auch Zeit sparen, die investiert werden müssen, wenn man wirklich minderwertige Bauteile erworben und genutzt hat. Ebenso können über diesen Link wertvolle Tipps zum Schutz vor gefälschten Elektrobauteilen gefunden werden: Wer jedoch zunächst einmal sicher gehen will, das seine Bauteile wirklich hochwertig ist, der sollte sich immer direkt an den Händler wenden. Die meisten Händler werden Firmen, die Bauteile in großen Mengen kaufen auch Rabatte gewähren.

Wie können nachgemachte Bauteile für PCB Design erkannt werden

Oftmals müssen die Bauteile für PCB Design genau untersucht werden, um festzustellen, ob es sich um originale Bauteile handelt. Es gibt jedoch auch Dinge, die schon beim bloßen Betrachten festgestellt werden können, wie auch hier zu sehen ist. Des Weiteren, sollte immer auch das Firmenlogo genau betrachtet werden, denn hier können oft Abweichungen bei den Plagiaten gefunden werden. Letztlich sollte man, wenn man sich nicht sicher ist, immer einen Experten zu Rate ziehen.