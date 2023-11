Den perfekten Rucksack auswählen: Worauf kommt es an?

Egal, ob bei ausgiebigen Wanderungen, zum Radfahren oder beim Stadtbummel: Rucksäcke sind beliebt und werden von Männern und Frauen gleichermaßen gern getragen. Dabei erfüllt ein guter Rucksack weitaus mehr Funktionen, als einfach nur gut auszusehen. Stehen Sie gerade vor der Wahl eines Rucksacks, sollten Sie sich in erster Linie nach dem bevorzugten Verwendungszweck richten. Was das konkret bedeutet, erklären wir in diesem Artikel. Außerdem erhalten Sie weitere Tipps zur Wahl des perfekten Rucksacks.

Wofür möchte ich den Rucksack vorrangig nutzen?

Noch bevor Sie sich in ein Geschäft oder den Internet-Shop begeben, sollten Sie überlegen, zu welchem Zweck Sie Ihren neuen Rucksack vorrangig verwenden werden. Von diesen Faktoren sind zum Beispiel Größe und Ausstattung abhängig. Je länger Sie Ihre Touren planen, desto mehr Gepäck werden Sie auch mitnehmen. Dadurch gewinnt der Rucksack an Gewicht, welches mit einem entsprechend guten Tragesystem ausgeglichen werden muss.

Auch die korrekte Passform spielt beim Rucksack eine Rolle. Je besser er passt, desto leichter lässt er sich tragen. Dadurch wird Ihr Rücken selbst auf langen Unternehmungen optimal geschont.

Rückenlänge – ein entscheidendes Kriterium

Bei der Wahl eines Rucksacks kommt es nicht auf die Gesamtgröße eines Menschen an, sondern ausschließlich auf die Rückenlänge. Je nachdem, welche Marke man wählt, stehen dafür verschiedene Längen und Systeme zur Verfügung. Häufig setzt man bei kleinen Rucksäcken auf Festlängen und bei größeren auf verstellbare. Die Brust- und Hüftgurte gewährleisten eine angenehme Gewichtsverteilung und einen guten Sitz des Rucksacks.

Die optimale Größe bei Rucksäcken

Bei Rucksäcken wird die Größe in Litern gemessen, die das Packvolumen oder das Fassungsvermögen beschreiben. Das Gesamtvolumen wird dabei durch sämtliche geschlossene Staufächer (einschließlich Hauptfach und Taschen) bestimmt. Nicht im Maß enthalten sind hingegen offene Taschen, welche nicht mit Reißverschlüssen zugemacht werden können.

Rucksäcke, die durch ein verstellbares Tragesystem in ihren Längen verstellt werden können, ermöglichen das Tragen von sehr großem und schwerem Gepäck. Um Ihnen einen besseren Überblick über die verschiedenen Rucksackgrößen zu geben, haben wir hier die gängigsten aufgelistet:

Kleine Rucksäcke (weniger als 20 Liter Volumen): Diese eignen sich gut zum Transport essentieller Gegenstände und technischer Geräte.

Diese eignen sich gut zum Transport essentieller Gegenstände und technischer Geräte. Mittelgroße Rucksäcke (20-30 Liter): Wenn Sie zusätzlich zu den wichtigsten Gegenständen auch sperrige Dinge mitführen müssen (zum Beispiel zur Schule, Arbeit oder ins Fitnessstudio), sollten Sie sich für einen solchen Rucksack entscheiden.

Wenn Sie zusätzlich zu den wichtigsten Gegenständen auch sperrige Dinge mitführen müssen (zum Beispiel zur Schule, Arbeit oder ins Fitnessstudio), sollten Sie sich für einen solchen Rucksack entscheiden. Große Rucksäcke (30-40 Liter): In diesen lassen sich auch größere Laptops, viele Gegenstände und zusätzliche Kleidungsstücke transportieren.

In diesen lassen sich auch größere Laptops, viele Gegenstände und zusätzliche Kleidungsstücke transportieren. Große Rucksäcke (über 40 Liter): Sie eignen sich für Rucksacktouren und Reisen, sind aber zum täglichen Gebrauch meist zu unbequem.

Ein Tipp: Wenn Sie noch immer unsicher sein sollten, welche Rucksackgröße sich am besten für Ihren Verwendungszweck eignet, sollten Sie sämtliches Gepäck zusammentragen und auf eine Stelle legen. Dann können Sie auch besser abschätzen, wie viel Platz in Ihrem neuen Rucksack sein muss, damit er perfekt passt. Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall für leichte und kompakte Ausrüstung, um Platz zu sparen und Ihren Rucksack auch im Alltag gut tragen zu können.

Rucksack auch von innen ansehen!

Rucksäcke können sehr unterschiedlich designt sein. Manche haben viele kleine Taschen im Inneren, andere nur zwei große Hauptfächer. Damit der Rucksack Ihren individuellen Ansprüchen genügt, sollten Sie ihn sich auch von innen ansehen und die Taschen überprüfen. Wichtig vor längeren Reisen ist, dass Sie folgende Fragen klären:

Kann ich meine wichtigen Dokumente (Ausweispapiere, Führerschein etc.) im Rucksack mitführen?: Hierfür eignen sich kleine Taschen im Inneren des Rucksacks. Sie verhindern, dass die Ausweistasche und das Portemonnaie verlorengehen und gewährleisten, dass Sie jederzeit schnell darauf zugreifen können.

Hierfür eignen sich kleine Taschen im Inneren des Rucksacks. Sie verhindern, dass die Ausweistasche und das Portemonnaie verlorengehen und gewährleisten, dass Sie jederzeit schnell darauf zugreifen können. Gibt es einen Ort, an dem ich Nahrungsmittel und Trinkflaschen verstauen kann?: Auf längere Reisen nehmen Sie sicherlich gern Proviant mit. Flaschen können jedoch auslaufen und Essensreste landen gern mal im unteren Bereich des Rucksacks. Hierfür ist es gut, wenn das Modell neben dem Hauptfach ein zweites großes Fach hat, in dem Sie Ihren Proviant mitführen können.

Das Fazit: Der perfekte Rucksack lässt keine Wünsche offen

Heutzutage gibt es in Shops eine enorme Auswahl an Rucksäcken für Männer und Frauen. Da wäre es doch sehr ärgerlich, wenn man sich für einen entscheidet, der nicht optimal zum gewünschten Verwendungszweck und der eigenen Rückenlänge passt. Entscheidend ist, dass Sie sich beim Kauf eines Rucksacks Zeit lassen und nicht nur auf äußerliche Merkmale, wie die Farbe, achten. Oft verbergen sich im Inneren von Rucksäcken weitere praktische Fächer, die Sie nur dann entdecken können, wenn Sie sich jedes Exemplar genau ansehen.