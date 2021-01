Rauchen und Ausdauersport – Gedanken für kritische Geister

Für die meisten Leser und Leserinnen dürfte allein der Titel eine Provokation bedeuten. Vielleicht wurde er auch gerade deshalb gewählt. Es ist wichtig, Menschen ab und zu aus ihrer Komfortzone zu reißen und auf den natürlichen Gedankengang zu reduzieren. Das Thema Rauchen wird in den Medien sehr emotional diskutiert. In der Regel findet man Schlagzeilen, die allen voran die Nachteile des Lasters beleuchten. In diesem Artikel geht es nicht darum, die gesundheitlichen Nachteile des Rauchens zu untergraben. Sie werden auch nicht hinterfragt. Wissenschaftliche Fakten sind auch anzuerkennen. Dennoch sollte man sich auch den alternativen Fakten nicht gänzlich widersetzen. Ein Fakt ist zum Beispiel, dass der Genuss von Nikotin den Fettstoffwechsel anregt. Sie werden nun vielleicht irrtümlicherweise implizieren, dass der Autor gerade im Bereich des Ausdauersports für eine Ausdehnung des Raucherverhaltens eintritt. Nichts könnte aber weniger weit entfernt von diesen Fakten liegen.

Sportliche Erfolge mit Maß und Ziel erreichen

Viel eher geht es um die Vernachlässigung von Bevormundung und hin zu einer sachgerechten Debatte. Zudem lässt sich, dass Entwöhnungsverhalten nicht nur einfache Medienkampagnen steuern. Viele wissenschaftlichen Erkenntnisse weisen darauf hin. Sportliche Betätigung hingegen wird als wichtiger Meilenstein zur Raucherentwöhnung gesehen. Es ist zum Beispiel ein Faktum, dass eine Erhöhung des Trainingsvolumens die Sucht nach Nikotin verringert. Im gleichen Umfang steigert sich aber auch das Genussverhalten der betroffenen Personen. Sie können es als Raucher vielleicht selbst besser beurteilen. Die Zigarette wird dann als Belohnung für die körperlichen Belastungen gesehen. Nach einer Jogging-Runde ist es vielleicht nicht sehr gesund, eine Zigarette zu rauchen, aber es hebt das Selbstvertrauen.

Tabakprodukte im Internet erwerben

Wenn Sie zudem über Alternativen nachdenken, dann werden Sie zahlreiche Nikotinprodukte erkennen können. Vielleicht erhalten Sie diese Produkte nicht in ihrem lokalen Tabakgeschäft. Ein Blick ins Internet reicht bereits aus, dass die angebotene Vielfalt auch zu einem gesünderen Rauchverhalten einlädt. Wenn Sie Ihren Tabak online kaufen, haben Sie die Wahl zwischen den verschiedensten Tabakprodukten. Von kubanischen Zigarren bis hin zu Shisha-Tabak erhalten Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Es geht um die eigene Entdeckungsreise und dafür ist das Internet die beste Grundlage. Mit etwas Glück ergattern Sie neben dem Erwerb von neuen Tabakwaren auch noch einen sportlichen Erfolg bei ihrer nächsten Jogging-Runde. Die Belohnung wartet dann umgehend auf Sie.