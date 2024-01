Ratgeber: Alles Wissenswerte über Solaranlagen

Was sind Solaranlagen?

Solaranlagen, auch Photovoltaikanlagen genannt, sind Systeme, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Sie bestehen aus Solarzellen, die auf Dächern oder freien Flächen installiert werden und das Sonnenlicht einfangen, um Strom zu erzeugen.

Funktionsweise von Solaranlagen

Die Funktionsweise beruht auf dem sogenannten Photovoltaik-Effekt. Wenn Sonnenlicht auf die Solarzellen trifft, werden Elektronen in Bewegung gesetzt, was einen Gleichstrom erzeugt. Ein Wechselrichter wandelt diesen Gleichstrom dann in den für den Haushaltsgebrauch benötigten Wechselstrom um.