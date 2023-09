Die Sonne als unerschöpfliche Energiequelle

Energiewende und CO₂-Reduktion, diese Begriffe sind in den letzten Jahren zu festen Bestandteilen unserer gesellschaftlichen Diskussion geworden. Im Zuge dieser Debatte rückt eine Energiequelle besonders in den Fokus – die Sonne. Solaranlagen, wie ein Solarmodul Schrägdachmontagesystem können aus der Strahlung der Sonne Elektrizität gewinnen – eine nachhaltige und praktisch unerschöpfliche Energiequelle.

Doch was macht eine Solaranlage eigentlich aus und wie entwickelt sich dieser Sektor? Welche Systeme oder Solarmodul Montagerahmen sind die praktischsten?

Solarenergie ist der am schnellsten wachsende Energiesektor

Laut dem World Energy Council war Solarenergie im Jahr 2022 der am schnellsten wachsende Sektor im Bereich erneuerbarer Energien. Die installierte Leistung an Photovoltaikanlagen wuchs um beeindruckende 23 % im Vergleich zum Vorjahr. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das eine Gesamtleistung von 745 Gigawatt weltweit. Wohlgemerkt wird diese Leistung jedoch nur theoretisch unter den bestmöglichen Bedingungen erreicht.

Um das Potenzial besser zu verdeutlichen:

Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland verbraucht pro Jahr etwa 3.000 Kilowattstunden Strom. Würde man diese weltweite Solarkapazität für ein ganzes Jahr nutzen, könnte man theoretisch über 2 Milliarden solcher deutschen Haushalte mit Strom versorgen. Zu erwähnen gilt es jedoch, dass diese Leistung das Optimum darstellt und die tatsächliche Energieproduktion in einem realistischen Szenario geringer ist.

Die Revolution auf den Dächern

Da Solaranlagen immer beliebter werden, hat sich auch die deren Technik aufgrund fortlaufender Investitionen stetig weiterentwickelt. Wer bei Solaranlagen nur an umfangreiche Baumaßnahmen und aufwendige Installationsarbeiten denkt, ist nicht ganz auf den neusten Stand. Mit dem Fortschritt innovativer Systeme wurde die Installation von Solarmodulen nämlich deutlich vereinfacht. Eines dieser innovativen Konzepte ist das sogenannte Klicksystem, von Firmen wie ESDEC aus Holland konzipiert.

Game Changer für Solaranlagen

Das Klicksystem ist bei Solaranlagen der Game Changer, denn damit sind Anlagen leichter und schneller installiert. Laut den Herstellern soll das Klicksystem die Art und Weise, wie Solaranlagen montiert werden, vollkommen revolutionieren und sie zugänglicher für mehr Privatpersonen und Unternehmen machen.

Die Idee hinter dem Klicksystem ist simpel, aber effektiv. Es besteht aus einem intelligenten Montagesystem mit Haken und Klickverbindungen, das ein Bohren in die Dachunterkonstruktion überflüssig macht. Stattdessen klicken die Montageschienen einfach in die Dachhaken, woraufhin die Solarmodule angeschraubt werden.

Trotz Klicksystem, oder eben gerade deswegen, sind derartig moderne Montagesysteme enorm robust. Ein gut konzipiertes und ordnungsgemäß installiertes System kann demnach eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren haben.

Innovative Montagerahmen für Solarmodule

Bei den Montagerahmen gibt es das FlatFix-System, das für Flachdächer von Wohnhäusern neu entwickelt wurde. Dieses System bietet den besten Schutz, denn es wird nicht in das Dach geschraubt. Die leichten Komponenten sind schnell, einfach und fehlerfrei montiert. Es ist nicht wie bisher, Werkzeug erforderlich.

FlatFix Wave Plus ist für gewerbliche Großprojekte konzipiert. Hier gewährleisten die ausklappbaren Basiseinheiten eine schnelle und fehlerfreie Installation. International getestet, eignet sich dieses System auch für die modernsten Solarmodule.

Modularität & Flexibilität

Ein Hauptvorteil der FlatFix Fusion ist, dass diese Montagerahmen vollständig modular sind. Das ermöglicht eine einzigartige Flexibilität bei der Gestaltung des Gebäudeplans. Somit können die Module in der Länge als auch in der Breite miteinander verbunden werden. Bei den Reihenlängen und der Ausrichtung der Solarmodule hat man die Möglichkeit, die Dachform und die verfügbare Dachfläche zu bestimmen und Hindernisse problemlos zu umbauen.

Neueste Systeme sind äußerst witterungsbeständig

Da wir in den vergangenen Jahren vermehrt mit Wetterextremen konfrontiert waren, ist Sturmresistenz ein wesentlicher Faktor, wenn es um die tatsächliche Langlebigkeit von Solarmodulen geht. Traditionelle Montagesysteme können bei starkem Wind Schaden nehmen, sich lockern oder andere Defekte aufweisen – was schließlich deren Leistungsfähigkeit einschränkt und zu kostspieligen Reparaturen führt.

Einige moderne Systeme, die auf Klick-Technologie basieren, haben sich dagegen als bemerkenswert widerstandsfähig gegenüber extremen Wetterbedingungen erwiesen. Diese Systeme nutzen eine größere Anzahl an Befestigungspunkten, was in sie stabiler gegenüber extremen Umwelteinflüssen macht.