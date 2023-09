Bautrends 2023 – Was bringt die neuste Technik?

Auch in der Baubranche gehen stetig Veränderungen einher. Das Bauwesen entwickelt sich immer weiter, egal ob es sich dabei um private Immobilien oder etwa Firmengebäude handelt. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Digitalisierung. Von der Planung, bis zum Bau: computergesteuerte Prozesse erleichtern zahlreiche Schritte, die das Bauwesen betreffen. Digitalisierung und technischer Fortschritt wirken sich dabei auf die folgenden Bautrends des Jahres aus:

Nachhaltigkeit macht auch vor der Baubranche keinen Halt

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in diesem Jahr ein großes Thema. Es gibt kaum eine Branche, in der Nachhaltigkeit keine Rolle spielt. Die Baubranche bildet hierbei keine Ausnahme. Nachhaltiges Bauen betrifft allerdings nicht allein den Umweltschutz. Auch die Kosteneinsparung mittels ressourcenschonendem Bauen ist besonders wichtig, vor allen Dingen in Zeiten von immer weiter steigenden Preisen in Bezug auf Rohstoffe. Wer nachhaltig baut, der profitiert also gleich in vielfacher Hinsicht. Besonders Holz und andere nachwachsende Materialien werden hierbei genutzt. Diese haben im besten Falle keine weiten Transportwege hinter sich und damit einen niedrigen CO2-Fußabdruck. Häufig lässt sich diese Bauweise gleich auf mehrere Gebäude anwenden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es sich nicht etwa um private Immobilien handelt, sondern um öffentliche Gebäude, die beispielsweise der Stadt gehören. So kann eine Stadt ihr gesamtes Image aufpolieren.

Die virtuelle Realität macht auch Einzug in die Baubranche

Ein kostenintensiver Bauschaden, der den finanziellen Ruin bedeuten kann, eine Raumaufteilung, die doch nicht so praktisch ist, wie man sie sich zunächst vorgestellt hat oder Fenster an ungünstigen Stellen: Wer ein Haus baut, erlebt nicht selten böse Überraschungen bei der Fertigstellung, mit denen er so nicht gerechnet hat. Auch wer selbst maßgeblich an der Planung eines Hauses beteiligt ist, erlebt später häufig sein blaues Wunder. Schließlich wirkt ein Haus auf dem Bildschirm letzten Endes doch ganz anders, als in Wirklichkeit. Damit genau solche Enttäuschungen in Zukunft der Vergangenheit angehören und alle, die ein Haus bauen, sich direkt schon bei der Planung vorstellen können, wie ihr neues zu Hause aussehen wird, wird die virtuelle Besichtigung immer wichtiger. Mittels VR-Brille können Kunden so schon vor Fertigstellung einen Rundgang durch ihr zu Hause starten und Verbesserungsvorschläge machen, solange diese sich noch problemlos umsetzen lassen.

Energieeffizienz ist ein großes Thema, wenn es darum geht, den Energieverbrauch von Häusern und anderen Objekten zu senken. Mithilfe einer guten Dämmung, sorgsam ausgewählten Fenstern und Türen sowie angepassten Dächern und Kellern lässt sich der Stromverbrauch deutlich reduzieren. Auch die Nutzung erneuerbarer Energien spielt hierbei eine wichtige Rolle. Auf diese Weise kann nicht nur eine Menge Geld gespart werden. Die Einsparung von Energie leistet außerdem noch einen wichtigen Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Grünflächen an Gebäuden sind nicht nur ein optisches Highlight

Die Klimakrise hat zahlreiche Auswirkungen, wie etwa die immer heißer werdenden Sommer. Asphaltierte Straßen und Betongebäude führen dazu, dass die Hitze nur noch weiter gestaut wird, was das Verweilen im Hochsommer in verschiedenen Städten zu einer echten Tortur macht. Mehr Grünflächen sollen für Schatten sorgen und dabei helfen, die Temperaturen in Städten zu senken. Das bedeutet auch, dass Gebäude selbst begrünt werden, die diese kühlen. Ein optisches Highlight sind begrünte Gebäude noch dazu.