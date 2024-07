Photovoltaikanlagen als sinnvolle Investitionen für mittelständische Unternehmen

Photovoltaikanlagen bieten zahlreiche Vorteile. Das gilt natürlich nicht nur für große Unternehmen oder private Haushalte. Auch mittelständische Firmen setzen vermehrt auf die umweltfreundliche Technologie und reduzieren so ihre Energiekosten erheblich. In Zeiten hoher Energiepreise und wachsender Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Unternehmen ist die Investition in eine Solaranlage zunehmend attraktiv.

Wir zeigen in diesem Artikel, wie Betriebe langfristig vom Einstieg in die Energieversorgung per Photovoltaik profitieren und erklären die erforderlichen Schritte zur Implementierung einer solchen Anlage.

Solarstrom ist im privaten Bereich bereits sehr gefragt

Immer mehr Haushalte investieren in Sonnenenergie, um ihre Stromrechnung zu senken und unabhängiger von den Energieversorgern zu werden. Laut Photovoltaik Hirt, einem Fachbetrieb für Photovoltaikanlagen, liegt das zum einen am zunehmenden Umweltbewusstsein, zum anderen aber auch daran, dass die Kosten für Solarzellen deutlich gesunken sind und umfangreiche Förderprogramme die Technologie zusätzlich attraktiv machen.

Der selbst produzierte Strom kann direkt verbraucht oder bei einem Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, überschüssige Energie zu speichern und flexibel zu nutzen. Die Photovoltaik-Module haben eine lange Lebenszeit, was die Installation einer entsprechenden Anlage zu einer Investition in die Zukunft macht.

Die Vorteile von Photovoltaik für Unternehmen

Die positiven Erfahrungen aus dem privaten Bereich machen Photovoltaikanlagen auch für mittelständische Unternehmen interessant. Die Vorteile gehen dabei weit über die bloße Einsparung von Kosten hinaus. Gleichzeitig mit der Reduzierung der Kosten stärken die Unternehmen nämlich ihr nachhaltiges Image und zeigen, dass sie fit für die Zukunft sind.

Indem eine Firma eine Photovoltaikanlage installiert, wird sie unabhängiger von den Energieversorgern und deren Preisschwankungen. Daraus resultiert entsprechende Planungssicherheit, die insbesondere für Unternehmen mit einem hohen Strombedarf und entsprechend großen Photovoltaikanlagen von Bedeutung ist.

Genau wie für Privatpersonen gibt es derzeit auch für Unternehmen stattliche Zuschüsse, Förderprogramme und günstige Kredite über die KfW-Bank. So wird die Anfangsinvestition erschwinglicher und Solarenergie lohnt sich für die Betriebe noch mehr.

Die wichtigsten Vorteile von Photovoltaik für Mittelstandsunternehmen im Überblick

Reduktion der Energiekosten

Stärkung des nachhaltigen Images

Unabhängigkeit von Stromanbietern

Staatliche Förderungen

Wettbewerbsvorteil

Lohnt es sich für Unternehmen, Solarstrom ins Netz einzuspeisen?

Nicht selbst benötigter Strom kann von den Besitzern einer Photovoltaikanlage ins Netz eingespeist werden, wofür eine Vergütung gezahlt wird. Diese Einspeisevergütung ist eine zusätzliche Einnahme und kann die Zeit verkürzen, die bis zur Amortisation der Anlage vergeht.

Als Geschäftsmodell ist das Einspeisen von Strom jedoch nicht zu verstehen: Die Vergütung ist erheblich geringer als der eigentliche Strompreis. Somit ist das Einspeisen eher als zusätzlicher finanzieller Vorteil zu betrachten, der sich insbesondere an sonnenreichen Tagen mit geringem Eigenverbrauch rentiert. Es lohnt sich jedoch nicht, in eine überdimensionale Anlage zu investieren, die wesentlich mehr Strom als benötigt produziert. Ziel sollte immer sein, den vollständigen Eigenbedarf oder einen großen Teil davon durch den produzierten Solarstrom decken zu können

Möglichkeiten zur Finanzierung

Neben klassischen Bankkrediten gibt es verschiedene Förderprogramme, die zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse anbieten. Wenn ein Unternehmen die hohe Anfangsinvestition für eine Photovoltaikanlage nicht aufbringen kann oder möchte, bieten sich unter Umständen Leasingmodelle an. Die Gesamtkosten sind dann zwar letztlich höher, dafür bleibt aber eine höhere Liquidität erhalten und es kann sofort losgehen mit dem Einstieg in die Solarenergie.