Photovoltaik für Gewerbe: PV-Strom ist die Zukunft

Wer langfristig erfolgreich sein möchte, der muss auch langfristig denken. Das heißt für Unternehmer und Geschäftsführer, dass sie nicht nur für heute und morgen planen dürfen. Sie müssen immer schon an die nächsten Jahre und manchmal Jahrzehnte denken.

Das ist einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch eine Chance. Das zeigt sich aktuell bei der Energiewende – während sich einige Firmen und Branchen Neuerungen gegenüber noch stark verweigern, gehen andere voran. Statt nur die Regelungen umzusetzen (z. B. Pflicht zur Solarenergie bei gewerblichen Neubauten), wollen sie heute schon an morgen denken und lassen große Photovoltaik-Anlagen installieren. Davon profitieren sie, denn die Anlagen machen Unternehmen unabhängig(er) vom Strommarkt und sorgen für große Kosteneinsparungen.

Heute mit der Planung beginnen und die nächstbesten Sonnenstrahlen nutzen

Grundsätzlich sollte klar sein, dass sich eine Photovoltaik-Anlage (kurz: PV-Anlage) für Unternehmen lohnt. Aber noch herrschen Vorsicht und Skepsis. Was dabei nicht bedacht wird: Je früher die neue PV-Anlage eingerichtet wird, desto schneller kann gespart werden.

Denn die Planung der Anlage nimmt Zeit in Anspruch – und aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen mangelt es Anbietern von PV-Anlagen nicht unbedingt an Aufträgen. Somit muss nach der Planung auch noch Zeit für die Einrichtung der Anlage geplant werden. Wer also im nächsten Sommer schon Strom aus Sonnenstrahlen gewinnen möchte, der sollte sich lieber heute darum kümmern.

Sichern Sie sich schnell einen passenden Partner für gewerbliche PV-Anlagen. Denn wer zu lange wartet, hat weniger Auswahl. Gerade regionale Anbieter lohnen sich, um einen Ansprechpartner zu haben, der auch für kurzfristige vor-Ort-Termine bereit steht. Eine Begehung von Dachanlagen und das Vorstellen verschiedener Optionen vor Ort lohnt sich, um den Ertrag zu maximieren.

Eine Investition in die Zukunft wagen und Gutes tun

Ist die PV-Anlage eingerichtet und angeschlossen, wird auch sofort Strom gewonnen. Bis dahin hat eine PV-Anlage erst einmal Geld gekostet. Langfristig werden Sie aber einiges einsparen. Ab diesem Zeitpunkt wird nämlich günstiger Solarstrom genutzt. Das schafft neben Einsparungen auch sofort ein wenig Unabhängigkeit vom volatilen Strommarkt.

Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass Strom und Planungssicherheit nicht immer zusammen in einen Satz gehören. Schwankende Kosten sind ein idealer Nährboden für unternehmerische Kopfschmerzen. Eine PV-Anlage allein wird dies nicht verhindern können, doch die Einrichtung ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Hinzu kommt, dass ein Solarpark im Schnitt 20 bis 30 Jahre hält. Somit wird über Jahrzehnte hinweg von einer heutigen Entscheidung profitiert. PV-Anlagen sind eine Investition in die Zukunft, die gleichzeitig intern und extern ein Bewusstsein für Umweltfragen ausstrahlt.

Den Ansprüchen von Gesetzgebern und Kunden gerecht werden

Die Energiewende ist schon in vollem Gange. Das müssen auch clevere Unternehmer wissen, wenn sie sich für oder gegen eine Photovoltaik-Anlage entscheiden. Denn immer mehr Menschen wollen sehen, dass Schritte in die richtige Richtung gemacht werden. Somit kann die PV-Anlage im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen aktiv in das Marketing des Unternehmens eingebunden werden.

Abgesehen vom Umweltbewusstsein sind langfristige Investitionen aber auch ein Signal an Kunden und an die Branche: Die nächsten Jahrzehnte sind schon in Planung. Firmen präsentieren sich mit Nachhaltigkeitsmaßnahmen als dynamisch und zukunftsorientiert, während sie gleichzeitig Abhängigkeiten reduzieren.

Hinzu kommt, dass bereits jetzt schärfere Regelungen für Solarenergie bestehen. So gilt für gewerbliche Neubauten eine Pflicht für PV-Anlagen. In einigen Bundesländern wurde diese bereits 2022 umgesetzt (z. B. in Baden-Württemberg) und in anderen Bundesländern folgt sie 2023 (z. B. in Bayern). Auch bei umfangreichen Dachsanierungen ist eine PV-Anlage schon Pflicht oder wird es in den kommenden Jahren werden. Weitere Regelungen werden folgen – da lohnt es sich doch, nicht erst auf Verpflichtungen zu warten, sondern heute schon voranzugehen.