Verkauf von gebrauchten Maschinen als Option in schwierigen Zeiten (Budgetgenerierung)

Nicht nur im persönlichen Geldbeutel sieht es aktuell immer magerer aus, auch Unternehmen aus Industrie und Handel müssen sich genau überlegen, wie sie dem Wandel am besten entgegenwirken können. Inflation hin oder her, wenn es um Themen wie Produktion und Herstellung geht, müssen die Maschinen laufen.

Hohe Anschaffungskosten minimieren

Tatsächlich verstecken sich die höchsten Kosten in der Anschaffung neuer Gerätschaften und Maschinen und es dauert oft sehr lange, bis sich diese finanziellen Investitionen amortisiert haben. Doch was kann man dagegen tun? Wie wäre es damit, sich ein Beispiel an einem weltweit bekannten Online Markt für Gebrauchtes zu nehmen. Genau das hat Surplex.com getan und damit eine Lücke gefunden, die nicht nur ein Gewinn für jeden interessierten Unternehmer ist, sondern darüber hinaus einen großen Anteil in punkto Nachhaltigkeit übernimmt.

Das Konzept und die Geschichte von Surplex.com

Das Online Auktionshaus für gebrauchte Maschinen besteht nun schon seit gut 20 Jahren, womit man von einem gestandenen Unternehmen sprechen kann. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es um den Handel von teuren Gerätschaften und Maschinen geht, denn wer viel Geld investiert, wünscht sich natürlich einen seriösen Partner. Bei Surplex.com können sowohl Holzbearbeitungs- als auch Metallverarbeitungsmaschinen aller Art gekauft werden. Ob klassisch oder modern mit Hilfe von CNC Steuerung und anderen technischen Highlights. Alle angebotenen Maschinen sind professionell geprüft und in einem einwandfreien Zustand, so dass sie nach dem Kauf und Aufbau direkt zum Einsatz kommen können.

Ein All inklusive Angebot der ersten Klasse

Das Unternehmen hinter dem Online Auktionshaus für Gebrauchtmaschinen legt sehr viel wert darauf, dass alle Verkaufsobjekte in einem Top Zustand sind. Das spricht auch für die hohe Anzahl von 55.000 jährlich verkauften Maschinen. Außerdem gibt es einen Service, der alles abdeckt. Sei es die Demontage der Maschinen zum Transport, die Zollabwicklung aufgrund einer Überführung in andere Länder oder der Support, der in 20 Sprachen zur Verfügung steht. Der Hauptsitz ist in Düsseldorf stationiert, mittlerweile gibt es Niederlassungen in ganz Europa, wie beispielsweise Frankreich, der Schweiz oder auch Spanien. Auch ein Grund, warum nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden, aus den unterschiedlichsten Ländern kommen.

Wie man eine Gebrauchtmaschine erwerben kann

Die Online Auktionen für gebrauchte Maschinen finden jeden Tag sowohl als Industrieversteigerungen als auch als Versteigerungen im Holzbearbeitungsbereich statt. Dabei kommen verschiedene Gebrauchtmaschinen unter den Hammer, auch Markenprodukte, zu durchaus attraktiven Konditionen. Wie wäre es vielleicht mit einer Plattensäge oder Hobel- und Zimmereimaschinen? Auch diverse Absauganlagen und weitere spezielle oder einfache Gebrauchtmaschinen aus der Industrie und Produktion sind in den Auktionskatalogen zu finden.

Die Vorteile beim Kauf von Gebrauchtmaschinen über eine Online Auktion

Vorzüge gibt es einige, die beim Kauf oder Verkauf von gebrauchten Maschinen aus Industrie und Handwerk über eine Online Auktion genannt werden können. Für Käufer ist in erster Linie der Preis interessant, denn auch Markenprodukte können für eine deutlich geringere Investition eingekauft werden. Des Weiteren spielt oft die Zeit der möglichen Lieferung eine wichtige Rolle. Auf diesem Weg ist die ersteigerte Maschine oder das ersteigerte Gerät, direkt lieferbar und je nach Aufwand des Transports und der Entfernung in Kürze einsatzbereit. Verkäufer können sich ebenfalls freuen. Das Online Auktionshaus hat keine begrenzten Kapazitäten in Form von Lagerhallen, dementsprechend können auch große Firmenauflösungen, oder ein ganzer Schwader an Gebrauchtmaschinen als Konvolut versteigert werden, ohne dass es hier zu teuren Lagerkosten und platztechnischen Engpässen kommt.

Fazit: Clever und sicher Gebraucht kaufen

Besonders Unternehmen in den Kinderschuhen müssen häufig erst tief in die Tasche greifen, um eine Produktion oder Industriestraße aufzubauen. Und damit ist nicht nur der finanzielle Aspekt gemeint, auch der zeitliche Faktor, bis alle gewünschten und benötigten Maschinen geliefert und einsatzbereit sind, spielt eine tragende Rolle. Schneller und sparsamer geht es mit dem Kauf von Gebrauchtmaschinen ein einem seriösen und gut geführten Online Auktionshaus.