Mit erprobten Online-Lernkonzepten in eine erfolgreiche Zukunft starten

Möchten Sie den Ausbilderschein machen oder hat Ihr Arbeitgeber Sie darauf angesprochen? Hierfür können Sie verschiedene Alternativen nutzen.

Eine Prüfung wird an der Industrie- und Handelskammer abgelegt. Auch Prüfungen an staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen sind möglich. Für viele berufstätige Menschen ist eine Schulung neben Arbeit und Familie eine große Herausforderung. So stand bei vielen von Ihnen sicher schon einmal die Frage im Raum, ob eine Prüfung auch online möglich ist.

Diese Frage ist mit Ja und Nein zu beantworten. Prüfungen müssen nämlich bei der zuständigen IHK / HWK gemacht werden.

Jedoch können angehende Ausbilder sich online auf die Prüfung vorbereiten. Dies geht ganz bequem von zu Hause mit freier Zeiteinteilung. Viele Spezialisten, wie zum Beispiel die AEVO Akademie bieten erprobte Lernkonzepte online an. Durch die Nutzung der Online-Ausbilderkurse gelingt es, Interessenten effizient und im eigenen Tempo zu lernen. Ein Erfolg ist garantiert!

Braucht es bestimmte Voraussetzungen, um den Ada-Schein zu absolvieren?

Um einen Ausbilderschein zu machen, werden im Großen und Ganzen keine bestimmten Voraussetzungen benötigt. Grundvoraussetzung für den Ada-Schein ist die persönliche Eignung. Jedoch bestätigen Ausnahmen die Regel. Um als Ausbilder arbeiten zu können, sind ein paar Voraussetzungen zu erfüllen.

Persönliche Eignung:

Interessenten, die straffällig wurden und zu einer mindestens zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden sind, können eine Weiterbildung zum Ausbilder nicht vollziehen. Auch Menschen, die gegen den § 25 JArbSchG handelten, sind für den Beruf des Ausbilders ungeeignet.

Berufliche Eignung:

Die Frage, ob Personen sich aus persönlichen Gründen als Ausbilder eignen, ist schnell geklärt. Fachlich gesehen erweist sich dies jedoch etwas komplizierter.

Die berufliche Eignung soll gewährleisten, dass der Ausbilder über eine ausreichende Fachkompetenz verfügt, um Auszubildenden das nötige Fachwissen vermitteln zu können. Das Berufsbildungsgesetz unterscheidet hier zwischen der beruflichen und arbeitspädagogischen Eignung.

Wurden die Anforderungen erfüllt, steht einer Weiterbildung als Ausbilder nichts mehr im Wege. Trotzdem sollten sich Fachleute, die sich dazu entschlossen haben, fragen, ob der Beruf des Ausbilders der Richtige ist. Eine aufgeschlossene Art gegenüber Jugendlichen sowohl Erwachsenen ist hierfür eine Voraussetzung. Auch Geduld, Spaß und Freude, die eigenen Kenntnisse zu vermitteln und immer ein offenes Ohr zu haben, gehören dazu.

Welche Vorteile bringen Online-Lernkonzepte?

Einige Vorteile liegen auf der Hand. Andere sind nicht so offensichtlich. Eins ist jedoch klar, die Vorteile überwiegen.

Maximale Zeitersparnis:

Unser Alltag wird immer hektischer. Da erweist sich eine Online-Weiterbildung, die bequem von zu Hause stattfindet, als wahrer Segen. Lange Anfahrten zum Seminar entfallen und die gewonnene Zeit kann somit für wichtigere Dinge genutzt werden.

Die erprobten Lernkonzepte sind kompakt und leicht zu lernen. Außerdem gelangen Sie mit einer Zeitersparnis von 70 % zum Ausbilderschein.

Einfaches lernen durch erprobte Lernkonzepte:

In einem Online-Kurs werden Ihnen jegliche Lerninhalte mithilfe modernster Technik vermittelt. Gut verständliche Lernvideos schulen Sie in Perfektion. Sie vermitteln Ihnen theoretisches Fachwissen, das Sie für die Ausbildereignungsprüfung benötigen.

Jedes einzelne Video wird durch einen anschließenden Test abgeschlossen. Sie haben die Möglichkeit, die Lernvideos so oft Sie wollen anschauen. Sind Sie sich sicher, dass Sie den Lernstoff verstanden haben, können Sie ganz einfach zum nächsten Video übergehen. Nicht nur Videos, sondern auch anderes Lehrmaterial wie Hörbücher, gedruckte Handbücher und PDFs zum Downloaden stehen zu Ihrer Verfügung.

Schriftliche Prüfungsvorbereitung:

Wer kennt dies nicht. Die Prüfung findet bald statt und man ist nervös und möchte so gut wie möglich vorbereitet sein. Viele Online-Kurse stellen originalgetreue Prüfungsfragen zu Verfügung, bei denen Sie das erworbene Wissen schon einmal testen können. Unter anderem werden automatisierte Tests bereitgestellt, die eine reale Prüfung simulieren. Diese Strategie dient dazu, Ihr Wissen im vollen Umfang zu testen. Sie sehen sofort, in welchen Themen Sie sicher sind und welche nochmals repetiert werden sollten.

Lernen, wann und wo Sie wollen:

Haben Sie sich für einen Online-Ausbilderkurs entschieden, entscheiden Sie, wo und wie lange gelernt wird. Terminvorgaben und Abgabetermine gibt es nicht. Der Zugriff auf das gesamte Lernmaterial besteht, bis Sie die Prüfung erfolgreich bestanden haben.

Kommunikation:

Nichts ist wichtiger als der Austausch mit anderen Kursteilnehmern. In der Gruppe können Sie sich entsprechende Tipps oder Feedback holen, die Ihnen das Lernen erleichtert. Auch die persönliche Betreuung durch Experten ist gewährleistet. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite, unterstützen Sie bei Unklarheiten und begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Abschluss.

Fazit

Ganz besonders in unserem heutigen Zeitalter ist Zeit wichtiger denn je. Arbeitstätige Menschen versuchen Job, Familie und Hobbys unter einen Hut zu kriegen. Dies ist nicht immer einfach. Also warum nicht die moderne Technologie nutzen, um beruflich einen Schritt weiterzukommen und dies ganz bequem bei freier Zeiteinteilung und modernstem Lernmaterial. Online-Lernkonzepte bieten Ihnen die Möglichkeit.

Sie sind professionell, effektiv, geben Ihnen die nötige Flexibilität und schlussendlich den gewünschten Erfolg!