Der etwas andere Zollstock

Das kommt an! Ein bedruckter Meterstab, der nicht nur das langweilige Firmenlogo trägt, sondern ein Foto, einen flotten Spruch oder eine witzige Grafik. So etwas haben wir im Shop von www.zollstock-gott.de entdeckt.

Der skurrile Name und das dazu passende Logo lassen auf reichlich Spaß bei der Arbeit schließen. Dementsprechend witzig ist es auch, durch die Kategorien des Shops zu stöbern. Die Bandbreite reicht von Holz-Zollstöcken über PVC Zollstöcke und sogar eine 3m Variante ist erhältlich. Der Shop verfügt über Mengenstaffeln und sogar einen Grafikservice, der einem die Druckdaten entsprechend aufbereitet. Auf Wunsch können auch Muster bestellt werden, damit man sich von der Qualität überzeugen kann. Nach unserem Anruf erzählte der Inhaber begeistert, dass manche Handwerker die besonders kreativ gestalteten Meterstäbe so lange benutzen, bis sie halb auseinander fallen. Ein individuelles Werbegeschenk kommt eben immer besser an, als ein Standard-Zollstock mit schnödem Firmenlogo. Von der Qualität der Zollstöcke konnten wir uns anhand eines zugesandten Musters überzeugen. Die Bedruckung ist robust, kratzfest und die Stabilität der Gelenke des Zollstockes ist ebenfalls gut. Daumen hoch!