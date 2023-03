Ein Schlüssel zum Erfolg: Kleine Pausen für mehr Kraft am Arbeitsplatz

Der Alltag in einem Berufsfeld ist oft sehr stressig und anstrengend. Um produktiv zu bleiben, müssen wir uns kleine Pausen gönnen, die uns Kraft geben und unser Bestes für den Erfolg ermöglichen.

Warum kleine Pausen wichtig sind

Wenn wir stundenlang ohne Unterbrechung arbeiten, sinkt unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit rapide ab. Wir werden müde, unkonzentriert und machen mehr Fehler. Doch schon kurze Pausen von wenigen Minuten können wahre Wunder bewirken.

Sie geben unserem Gehirn die Möglichkeit, sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Außerdem können wir in dieser Zeit auch einmal kurz abschalten und den Kopf freibekommen. Das hilft uns, danach wieder frisch ans Werk zu gehen und produktiver zu sein. Kleine Pausen können also einen großen Unterschied machen – sowohl für unsere körperliche als auch für unsere mentale Gesundheit. Deshalb sollten wir uns regelmäßig eine kleine Auszeit gönnen, um am Arbeitsplatz erfolgreich zu sein.

Wie man kleine Pausen effektiv nutzt

Kleine Pausen ermöglichen es uns also, neu zu starten und neue Energie zu schöpfen. Wir haben hier die 4 besten Methoden zusammengestellt, die Ihnen zu mehr Kraft verhelfen.

Ein Blick aus dem Fenster kann sehr entspannend sein und Sie dabei unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ein Snack, eine kleine Mahlzeit, etwas Schokolade oder auch ein paar Süßigkeiten von Haribo können Ihre Energiereserven ebenfalls wieder aufladen. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel zu essen – es sollte nur ein leichtes Mahl sein. Wenn Sie in einem Büro arbeiten und Zugang zu einer Air-Hockey-Piste haben, ist das ebenfalls eine fantastische Möglichkeit für eine Pause! Air Hockey ist ein Spiel mit viel Konzentration und Geschicklichkeit – beides Dinge, die Sie auch dabei unterstützen, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und neuen Elan zu schöpfen. Ein Spaziergang im Freien ist die beste Möglichkeit für eine Pause, um neue Kraft zu bekommen. Der Ausblick im Freien hilft Ihnen, Ihren Kopf freizubekommen und sich auf andere Dinge als Ihre Arbeitssituation oder -probleme zu fokussieren.

Fazit: Es lohnt sich also, ab und zu eine kleine Pause einzulegen. Denn nur wer sich regelmäßig erholt, kann auch langfristig produktiv sein.