JW Solar – Photovoltaik für alle

Anzeige

Bei der Firma JW Solar handelt es sich um ein deutsches Unternehmen, welches sich auf erneuerbare Energien, speziell auf Photovoltaik, spezialisiert hat. Seit 2016 konnte JW Solar bereits mehr als 30 MW installierte Anlagenleistung erfolgreich errichten und so zahlreichen privaten sowie gewerblichen Kunden die Nutzung von Solarenergie ermöglichen und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.

Von einzelnen Bauteilen für den Selbstbau einer Anlage, über schlüsselfertige Solaranlagen, mit oder ohne Speicher in unterschiedlicher Dimensionierung, bis hin zu Großflächenanlagen für Unternehmen oder Solarparkbetreiber – JW Solar bietet alles, was für die private oder gewerbliche Nutzung von Sonnenenergie benötigt wird. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen dabei auf die Kundenbetreuung. Vor allem steht hier im Mittelpunkt, es dem Kunden beim Kauf seiner Solartechnik so einfach wie möglich zu machen, seine individuellen Ansprüche in den Mittelpunkt zu stellen und ihn auf dem Weg zu seiner Investition bestmöglich sowie leicht verständlich über alle Schritte aufzuklären und zu informieren.

Unkompliziert und bedarfsgerecht zur eigenen Solaranlage

Steigende Strompreise machen vielen Verbrauchern und Unternehmen zu schaffen. Um diese Kosten langfristig zu reduzieren, bietet sich, neben anderen Maßnahmen, vor allem die Nutzung einer Photovoltaikanlage an. So lässt sich nicht nur Strom zur Eigennutzung produzieren, auch ist es möglich diesen in das Stromnetz einzuspeisen und so dauerhaft von einer Vergütung zu profitieren. Durch unterschiedliche Förderungen können Betreiber von Photovoltaikanlagen oder solche, die es noch werden wollen, zusätzlich profitieren.

JW Solar hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg zur eigenen Solaranlage so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Das Unternehmen bietet kompetente fachliche Beratung und Unterstützung bei der Planung, Installation und Wartung von Solaranlagen jedweder Dimensionierung. Sämtliche Geräte, Module und Zusatzkomponenten haben sich im Einsatz bewährt und bieten neben einer hohen Leistungsfähigkeit auch eine ausgesprochene Langlebigkeit.

Photovoltaik Investments und Dachflächenvermarktung

Darüber hinaus ist für viele auch ein rein finanzielles Investment in eine Solaranlage interessant. Ein sogenanntes “Photovoltaik Direktinvestment”, ist eine physische Investition in eine Photovoltaikanlage, was es Investoren ermöglicht, entsprechende Flächen für die Stromerzeugung zu pachten. So können sie diesen Strom entweder selbst vermarkten, oder alternativ von der Einspeisevergütung profitieren und steuerliche Vorteile nutzen.

Auch Personen, die entsprechende ungenutzte Flächen oder Dachflächen besitzen, können sich an JW Solar wenden und sich bei der Vermarktung dieser Flächen beraten und unterstützen lassen. Weiterführende Informationen und Einzelheiten zu den Leistungen von JW Solar finden sich auf der offiziellen Homepage des Unternehmens.

Bekannte Marken setzen auf JW Solar und den Gründer Jannick Wille

Jannick Wille ist Gründer und Geschäftsinhaber der Firma JW Solar. Seit mittlerweile mehr als acht Jahren konnte er seine Expertise im Bereich Photovoltaik immer weiter ausbauen und sich so zu einem der führenden Spezialisten im deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet entwickeln.

Inzwischen zählen auch bekannte Marken aus TV und Print sowie auch Vereine aus der deutschen Fußballbundesliga zu seinem Kundenkreis. Das hat nicht zuletzt auch mit seinem persönlichen Engagement und der professionellen Arbeit seiner Mitarbeiter zu tun, Jannick Willes Motto lautet dabei:

„110 Prozent bei jedem Projekt.“

Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Baustein für mehr Umweltschutz

In den kommenden Jahren wird es zunehmend wichtiger, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, um die globalen Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien ist dabei zwar nur ein Baustein, allerdings auch ein sehr wichtiger. Der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage ist dabei eine einfache und sehr effektive Möglichkeit für Privatpersonen und Unternehmen, den CO₂ Ausstoß durch Strom langfristig zu reduzieren und zugleich ein finanziell nachhaltiges Investment zu tätigen. Man kann davon ausgehen, dass JW Solar auch zukünftig zahlreichen Kunden zu einer maßgeschneiderten Photovoltaikanlage verhelfen wird.