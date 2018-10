Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als sich abends mit einem Drink vor dem Fernseher zu entspannen. Auch bei der Grillparty im Sommer oder der Familienfeier zu Weihnachten dürfen die passenden Getränke nicht fehlen. Nicht zu vergessen die Fußballspiele, die man mit Bier in der Hand noch besser verfolgen kann. In vielen Bereichen des Lebens gibt es ständig neue Entwicklungen. Bessere Technik und innovative Verfahren machen auch vor der Bierbranche nicht halt. Bier gibt es schon seit Jahrtausenden, Historiker vermuten, dass wieder einmal die alten Ägypter Vorreiter waren und schon vor rund 6000 Jahren Bier brauten. Später etablierten sich Klöster, die schließlich Hopfen als Hauptzutat entdeckten und das Bier mit verschiedenen Kräutern versetzten. Heute gibt es ebenfalls ständig neue Sorten, die den Biermarkt bereichern. Um Interessenten und Bierliebhaber über die neuesten Entwicklungen zu informieren, wurde die Plattform Getränke News ins Leben gerufen, die regelmäßig Aktuelles zu Bier und Brauereien veröffentlicht.

Wer hinter Getränke News steckt

Die interessanten Blogs auf der Webseite Getränke News schreiben wahre Experten. Dirk Omlor und Barbara Rademacher haben sich 16 Jahre lang als Redakteure bei der renommierten Fachzeitschrift Getränke Zeitung einen Namen gemacht. Die Journalisten haben das Blatt maßgeblich geprägt. Die beiden Denker haben die Zeichen der Zeit erkannt. Immer mehr Menschen suchen online nach News in verschiedenen Bereichen des Lebens. Auch über Bier informiert man sich gerne online. Gelegenheit dazu bietet Getränke News. Hier gibt es aktuelle News aus dem Handel und der Produktion sowie Innovationen der Brauereien. Barbara Rademacher hat Deutsche Philologie, Publizistik und Politikwissenschaft studiert und blickt wie bereits erwähnt auf langjährige Erfahrung als Journalistin zurück. Dirk Omlor kennt als Biersommelier und Diplomingenieur im Brauwesen und in der Getränketechnologie die Branche von der Pieke auf. Kein Wunder, dass die Artikel auf Getränke News inhaltlich fundiert und spannend geschrieben sind. Im Juli 2018 entschieden sich die beiden Profis aus der Presse zur Gründung des Start-Ups Omlor & Rademacher GbR. Als Herzstück ging dabei das interessante Nachrichtenportal Getränke News hervor.

Breit gefächerte Informationen übersichtlich aufbereitet

Die Homepage Getränke News fällt mit der übersichtlichen Gestaltung auf. An prominenter Stelle oben auf der FrontPage ist ein großes Suchfenster zu finden, wo man gezielt nach Informationen filtern kann. Darüber hinaus gibt es einen Balken, wo die Hauptkategorien zu finden sind, mit denen sich die Autoren beschäftigen:

Nachrichten

Personalien in der Getränkewelt

Verkaufsaktionen

Produkte

Kampagnen

Die Webseite deckt also einen breiten Bereich ab und bietet Informationen für Fachkreise und für Kunden. Wahre Bierfreunde finden in der Rubrik Produkte Wissenswertes über Innovationen auf dem Getränkemarkt. Dabei geht es jedoch nicht nur ausschließlich um Bier, auch antialkoholische Getränke werden vorgestellt. So erfahren Interessierte zum Beispiel über neue Geschmacksrichtungen von Energie Drinks oder Fruchtsäften. Somit sind Kunden schon lange vor dem geplanten Verkaufsstart perfekt informiert. In den interessanten Artikeln findet man Details über Inhaltsstoffe ebenso wie den geplanten Verkaufspreis. Außerdem erfahren Kunden genau, wann ein neues Produkt auf den Markt kommt. Natürlich beschäftigen sich Omlor und Rademacher auch mit Craft Beer. Darunter versteht man unabhängige Brauereien, die sich zunächst in den USA etablierten und später auf der ganzen Welt zu finden waren. So gibt es auch in Deutschland einige namhafte Hersteller, die Bier auf höchstem Niveau in relativ kleinem Rahmen produzieren. Die Artikel auf Getränke News sind relativ kurz und dabei spannend gehalten. Man findet in wenigen Zeilen viele Informationen prägnant zusammengefasst.

Mehrwert für Kunden

Getränke News ist deswegen so interessant, weil man hier nicht nur Wissenswertes über Personalrochaden oder Neugründungen findet, sondern gleichzeitig auch über Aktionen im Handel informiert wird. Besonders gerne rufen Kunden die Rubrik Vkf-Aktionen auf. Hier gibt es laufend Berichte über aktuelle Aktionen. So erhält man zum Beispiel beim Kauf eines bestimmten Produktes ein Glas kostenlos. Andere Goodies sind zum Beispiel Stofftiere, wenn man Großpackungen nimmt. In dieser Kategorie weisen die Autoren auch auf Gewinnspiele hin, die von Getränkeproduzenten veranstaltet werden. Darüber hinaus werden in dieser Rubrik auch News über Special Editions veröffentlicht. Die Getränkehersteller lassen sich immer wieder neue Aktionen einfallen, um Kunden zu locken. Dazu zählen zum Beispiel spezielle Geschmacksrichtungen oder aufwendig gestaltete Verpackungen, die nur zu bestimmten Anlässen wie zu Halloween, Weihnachten oder Ostern erhältlich sind. Beleuchtet werden von den beiden Fachjournalisten auch aktuelle Werbungen, die sich auf Getränke beziehen. Unter der Kategorie Kampagnen werden die auffallendsten Spots vorgestellt.

Fazit

Das Fachmagazin Getränke News informiert Online über Neuigkeiten auf dem Getränkemarkt. Zwar handelt es sich bei einem der Gründer des Internetportals, Dirk Omlor, als Biersommelier um einen wahren Fachmann des Brauereiwesens, auf Getränke News werden jedoch auch andere Drinks mit und ohne Alkohol vorgestellt. Ebenso wie Omlor hat auch Barbara Rademacher jahrelang erfolgreich für die renommierte Getränke Zeitung geschrieben. Jetzt sind die News auch online verfügbar und werden in zahlreichen Artikeln für Kunden, den Handel und Produzenten spannend aufbereitet.