Versteckte Assets finden – Industriebewertung zeigt Ihnen wie wertvoll Ihr Maschinenpark ist

Maschinen, Geräte, Bau- und Straßenmaschinen, Hebe- und Transportgeräte, technische Serienkomplexe und -anlagen, Stromaggregate, Büroausstattungen, Möbel, Hausrat und andere Dinge, die mit beweglichen Gütern in Verbindung stehen, können durch eine Industriebewertung evaluiert werden. Um die Erträge und das einem Unternehmen zugrunde liegende Vermögen korrekt zu besteuern, ist eine solche Bewertung erforderlich, um die Produktionskosten von Unternehmen zu ermitteln, die jegliche Art von Vermögen nutzen.

In der Praxis umfasst der Begriff „Maschinen und Anlagen“ eine breite Palette verschiedener Maschinen, Mechanismen, Einheiten und Geräte. Dazu gehören vor allem Computer- und Bürotechnik, landwirtschaftliche Maschinen, gewerbliche Geräte, militärische Ausrüstung und andere moderne Geräte und Werkzeuge, die in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden.

Wenn Maschinen oder Ausrüstungen in eine geschäftliche Transaktion involviert sind, muss eine Bewertung vorgenommen werden. Gebäudeversicherungen, Neubewertungen von Anlagegütern und ähnliche Dinge fallen in diese Kategorie. Es ist wichtig zu bedenken, dass Maschinen und Werkzeuge oft viele Unterscheidungsmerkmale und ein verwirrendes Lexikon haben. Die Bewertung von Maschinen und Anlagen ist schwierig, da es häufig schwierig ist, bei der Bewertung einen perfekten Vergleich zu finden.

Die Bewertung von Ausrüstungen kann separat auf der Grundlage einer Inventarliste erfolgen oder Teil eines größeren unternehmensweiten Immobilienbewertungsprojekts sein, das auch die Bewertung von Gebäuden, Fahrzeugen, NMAs und anderen Vermögenswerten umfasst. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum eine Prüfung der Ausrüstung notwendig sein kann. Sie kann nützlich sein in Situationen wie:

Bewertung von Sicherheiten; Eintragung in die Unternehmensbücher; Neubewertung für die Verwendung in Jahresabschlüssen (Buchhaltung);

Erhebung von Geldbußen auf das Vermögen des säumigen Unternehmens

Zuteilung von Besitztümern

Verwaltung eines Unternehmens und Treffen von Entscheidungen

Abschluss von Kauf-, Verkaufs- oder Mietverträgen

Beteiligung an dem zulässigen Kapital

Verwendung des Vermögens und das Liquidationsverfahren

Versicherungen, usw.

Warum ist es wichtig, eine gründliche Analyse der Maschinen durchzuführen?

Sie ist ein hervorragendes Instrument, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, eine Maschine zu reparieren, ob es an der Zeit ist, sie einzutauschen, ob es an der Zeit ist, eine neue Maschine zu kaufen, und wie viel Geld Sie für Wartung, Reparaturen und Ersatzteile für die nächste Saison zurücklegen sollten. Und schließlich sind die Unterlagen von unschätzbarem Wert, wenn es an der Zeit ist, sie zu verkaufen.

Manche Besitzer von Schwermaschinen denken vielleicht, dass Industriebewertungen wie von Valuplex.com nur etwas für „die Großen“ sind und dass eine Gemeinde oder ein Bauunternehmer mit nur wenigen Maschinen wie einem Bagger und einer Planierraupe nicht in der Lage wäre, eine solche Inspektion zu bezahlen.

Andererseits fragen Sie sich vielleicht, warum große Unternehmen mit vielen Flotten und eigenen Serviceabteilungen die Bewertung nicht einfach von ihren eigenen Mitarbeitern durchführen lassen. Viele Dinge sprechen dagegen.

Professionelle Maschinenbeurteilungen des rollenden Materials sind für große Unternehmen mit festen Wartungsbudgets sehr vorteilhaft. Außerdem werden die Techniker des Gerätehändlers regelmäßig vom Hersteller geschult und über die neuesten Innovationen auf dem Laufenden gehalten, so dass sie wahrscheinlich über mehr Wissen und jahrelange Erfahrung verfügen als die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens.

Manchmal ist das eigene Personal eines Unternehmens zu sehr mit der Reparatur von Geräten beschäftigt, als dass es für Prüfungen abgezogen werden könnte. Wenn ein Unternehmen mehrere Standorte hat, haben die Fuhrparkleiter oft nicht jeden Tag alle Geräte im Blick und erhalten nicht genügend verlässliche Rückmeldungen darüber, wie eine Maschine im Detail funktioniert.